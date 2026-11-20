Chivas está a solamente unos días de disputar su último partido de la fase regular del Apertura 2026, donde el equipo de Gabriel Milito buscará derrotar a Cruz Azul para llegar a la Liguilla en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, las noticias alrededor del Guadalajara no se detienen, pues durante las últimas horas surgieron novedades importantes sobre el valor de mercado de Santiago Sandoval, los posibles refuerzos y el futuro de Luis Romo. Además, Rafael Márquez estaría preparando nuevas convocatorias fuera de Fecha FIFA, mientras que el Rebaño Sagrado todavía tiene la oportunidad de conseguir un reconocimiento importante si logra imponerse a la Máquina este domingo en el Estadio Akron.

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Santiago Sandoval sube su valor de mercado, valdría al menos 18 millones de euros

Santiago Sandoval continúa consolidándose como una de las principales promesas del fútbol mexicano, pues el CIES Football Observatory estima que el canterano de Chivas tiene un valor de mercado de entre 18 y 21 millones de euros , una cifra que refleja el crecimiento que ha mostrado durante los últimos meses. Y es que el futbolista de apenas 19 años había recibido una valoración ligeramente superior a los 16 millones de euros a finales de septiembre, por lo que su cotización habría aumentado considerablemente en poco tiempo. Sin embargo, esta cifra representa una estimación estadística de su precio justo y no significa que exista una oferta formal por el jugador. De cualquier manera, su rendimiento con el Guadalajara y sus recientes convocatorias a la Selección Mexicana han incrementado las expectativas alrededor de su futuro.

Estimación de CIES Football Observatory. (Foto: captura)

Photo: Estimación de CIES Football Observatory. (Foto: captura)

Denzell García ya habló de su posible llegada al Atlas, pero Chivas no intentaría ficharlo

Aunque Chivas continúa analizando alternativas para reforzar su plantilla de cara al Clausura 2027, Denzell García no estaría entre las prioridades de la directiva rojiblanca debido a su elevado precio, que rondaría los 10 millones de dólares. Y es que el mediocampista ha sido relacionado con diferentes equipos, incluyendo al Atlas, aunque el propio futbolista prefirió no profundizar en las versiones sobre su futuro. Durante una conferencia de prensa, García reconoció que los rumores son habituales en el fútbol y que muchas veces se trata de situaciones que están fuera del control de los jugadores, por lo que consideró innecesario hablar más sobre el tema. De esta manera, el posible interés del Guadalajara no parece tener posibilidades de convertirse en una negociación concreta , especialmente porque el club tendría otras posiciones como prioridad para el próximo mercado de fichajes.

¿Chivas se mueve por Denzell García?

Luis Romo solo saldría de Chivas si estuviera inconforme en el equipo y pidiera su salida

Después de que surgieran rumores sobre un posible regreso de Luis Romo a Cruz Azul, el periodista César Huerta reveló que tanto la directiva de Chivas como Gabriel Milito consideran al capitán rojiblanco un futbolista prácticamente intransferible. Y es que el mediocampista se ha convertido en una pieza fundamental dentro del funcionamiento del Guadalajara, por lo que no existe intención de negociar su salida mientras se mantenga el proyecto deportivo actual. Sin embargo, Huerta explicó que habría una única excepción: si el propio Romo manifestara que no se encuentra cómodo en Chivas y solicitara abandonar el equipo, la directiva estaría dispuesta a escuchar ofertas. En ese escenario, el Rebaño Sagrado buscaría conseguir el mayor beneficio económico posible, aunque por ahora no existen indicios de que el futbolista quiera marcharse.

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¿Chivas quiere vender a Luis Romo?

Rafa Márquez volverá a pedir jugadores fuera de Fecha FIFA, se los llevaría en enero

La Selección Mexicana acaba de cerrar su actividad de 2026 con una clasificación bastante sufrida contra Jamaica, por lo que Rafael Márquez estaría buscando organizar dos partidos amistosos durante enero de 2027 para tener más tiempo de trabajo con sus futbolistas. De acuerdo con David Medrano, el entrenador presentará esta propuesta durante la próxima Asamblea de Dueños de la Liga MX, pues los encuentros se disputarían fuera de Fecha FIFA y tendrían que realizarse con jugadores del campeonato mexicano. Incluso, Guatemala sería uno de los posibles rivales, con el visto bueno de Luis Fernando Tena. Sin embargo, esta situación podría volver a perjudicar a Chivas, uno de los clubes que más seleccionados aporta al Tri, especialmente porque Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Luis Romo y Diego Campillo han formado parte de las convocatorias recientes. Por ahora, la propuesta todavía necesita la aprobación de los propietarios.

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Rafa Márquez puede haber perjudicado a Chivas para el Clásico Tapatío.

Photo: Imago7

Chivas podría terminar la fase regular como el mejor equipo de local si le gana a Cruz Azul

Además de buscar una victoria que le permita pelear por el liderato de la Tabla General, Chivas tiene la oportunidad de terminar el Apertura 2026 como el equipo que más puntos consiguió jugando como local . Y es que el Guadalajara acumula 16 unidades en el Estadio Akron, producto de cinco victorias, un empate y dos derrotas, por lo que derrotar a Cruz Azul este domingo 22 de noviembre le permitiría alcanzar los 19 puntos. Sin embargo, el Rebaño Sagrado comparte actualmente esa cifra con Santos Laguna y Xolos de Tijuana, clubes que también disputarán sus últimos compromisos de la fase regular en casa y podrían mejorar sus registros. Por eso, los dirigidos por Gabriel Milito necesitarán vencer a la Máquina y esperar los resultados de sus competidores para confirmar si consiguen este reconocimiento, que representaría un impulso importante antes de comenzar la Liguilla.