El Guadalajara se alista de la mejor manera para enfrentar a Cruz Azul en un duelo clave para al menos cerrar en la segunda posición de la tabla general de posiciones. En medio de este contexto, el mercado de pases toca fuerte la puerta en las oficinas de Verde Valle con diferentes rumores. Sin embargo, en las últimas horas, el Rebaño Sagrado es noticia por el nuevo y millonario valor de mercado que desde Europa le ponen a Santiago Sandoval.

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Es un hecho que el mediocampista que consolidó Gabriel Milito se ganó a la afición porque es un jugador que se formó en la Perla Tapatía y que ama nuestros colores. A su vez, es una sensación porque le piden jugar como interior, le dicen que debe cubrir el carril derecho, lo hace sin problemas y si falta un nueve, el canterano de 19 años se mete como falso 9 para abrir una defensa que quiere encerrarlo.

Este gran momento de Santiago Sandoval no solo lo llevó a que Rafa Márquez lo convocara a la Selección Mexicana, sino que además llevó a que varios clubes lo empiecen a tener en su lista de seguimiento. No hay que olvidarse de que Alex Ramírez confirmó en su canal de YouTube que en la victoria de Chivas ante Tijuana los ojeadores europeos llegaron al Estadio Akron para ver a Gil Mora, pero se fueron boquiabiertos con Santi y Hugo Camberos.

Santiago Sandoval es una de las joyas de Gabriel Milito.

Photo: IMAGO7

En medio de este contexto, CIES Football Observatory, reconocido ente de estudio y análisis futbolístico, dio a conocer el millonario valor de mercado para el canterano de 19 años. Según sus estimaciones, hasta el pasado 13 de noviembre, su valor máximo no debería superar los 20 millones de dólares. No hay que olvidarse de que su última valoración había sido de poco más de 16 millones de dólares para finales de septiembre.

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Estimación de CIES Football Observatory. (Foto: captura)

Cabe destacar que en las últimas horas CIES Football realizó una evaluación en la que señaló que bajo presión Santiago Sandoval era el mejor mediocampista menor de 20 años del mundo . El canterano del Guadalajara estaba por encima de Gil Mora, quien era último de este top diez que llevó adelante el centro de estudios del Viejo Continente.

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Estadísticas proporcionadas por FotMob. (Imagen generada con CHATGPT)

Santiago Sandoval no piensa en Europa

Cabe destacar que el lunes Santiago Sandoval dejó en claro que él se encuentra pensando en Chivas y no en el futbol de Europa. “A ver, estoy muy tranquilo porque siempre soy un jugador que tiene claro lo que quiere. Estoy muy enfocado en Chivas, me está yendo bien pero por lo mismo, porque yo estoy muy cerrado a Chivas”, explicó. Y agregó: “Estoy muy agradecido con Chivas porque me dio la oportunidad, porque me hace jugar, porque me ayuda a lo que necesito. Entonces por eso estoy acá en Selección, porque es gracias a Chivas. En redes se habla muchas cosas, siempre van a salir muchas cosas, pero al final de cuentas es todo lo de afuera. Yo intento ya no más estar en mi club, hacer lo que me toca y disfrutar”.

Santiago Sandoval habló de Cruz Azul

Luego de la victoria de México ante Jamaica, Santiago Sandoval afirmó en el aeropuerto de Guadalajara que tendrán un duelo complicado ante Cruz Azul. “Va a ser un partido muy bonito, va a ser muy complicado, es un equipo que me gusta mucho, la verdad, son muy buenos y pues nada, ya esperarlo con ansias”, expresó.