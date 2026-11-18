Chivas se mantiene como la base de la Selección Mexicana en este nuevo proceso rumbo al Mundial 2030 que encabeza Rafael Márquez, quien decidió mandar a llamar a cinco futbolistas rojiblancos para los dos compromisos contra Jamaica, en donde volvió a echar mano de varios de ellos en el duelo de Vuelta en la cancha del Estadio de Monterrey.

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El Tricolor llegó con la urgencia de conseguir el triunfo en el partido ante la afición regiomontana para mantenerse con vida en la Nations League después de sufrir una derrota por marcador de 3-2, en donde Santiago Sandoval fue clave para potenciar la ofensiva en el primer duelo.

Raúl Rangel

El portero de las Chivas vivió una noche complicada, ya que fue señalado por algunas intervenciones que registró en el duelo contra Jamaica, en donde destacó una mala salida por arriba en un tiro de esquina, en donde no pudo cortar la trayectoria de la pelota por un empujón que recibió, además de un mal regreso que dejó mal parado al portero y que Erik Lira logró salvar a los mexicanos.

Roberto Alvarado

El Piojo se mantiene como uno de los referentes de la Selección Mexicana; sin embargo, el futbolista del chiverío no tuvo una buena presentación, en donde no pudo ser determinante a la ofensiva, en donde falló una muy clara dentro del área.

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Santiago Sandoval

El juvenil mediocampista del chiverío ingresó al minuto 57 de juego en lugar de Roberto Alvarado, en donde de inmediato trató de generar sociedades en la ofensiva nacional, buscando principalmente a Julián Quiñones y Gilberto Mora, pero no vivió su mejor noche.

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Diego Campillo

El zaguero volvió a ser contemplado entre los suplentes de Rafael Márquez; sin embargo, otra vez no pudo ver minutos por mera decisión técnica del entrenador nacional, por lo que deberá trabajar mucho para ganarse un lugar en el once estelar de México de cara al futuro inmediato.

Luis Romo

Para sorpresa de todos, Rafael Márquez tomó la decisión de mandar a Luis Romo a la tribuna , dejándolo fuera de la convocatoria pese a que fue titular en el partido del fin de semana, por lo que ahora llegará un poco menos cansado con el Rebaño de cara al partido contra Cruz Azul.