El mercado de fichajes ha comenzado a moverse en torno a los clubes de la Liga MX debido a que el Apertura 2026 estaría viviendo sus últimas semanas, en donde uno de los rumores que estaría cobrando más fuerza en los días recientes sería sobre el supuesto interés de Rayados de Monterrey en Cade Cowell de Chivas.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Debido a que el Vaquero ya no entra en planes del Guadalajara, el futbolista fue enviado todo el 2026 a préstamo al New York Red Bull, escuadra que tiene la opción de compra brindada por el Rebaño, aunque comenzarían a circular versiones de que Matías Almeyda querría buscar reencontrarse con el delantero a quien debutó en el San José Earthquakes.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que dichas versiones que ponen a Cade Cowell en el radar de Rayados son mentira, ya que el chiverío no puede negociar con ningún club por la carta del mexico-estadounidense debido a que aún esperan la respuesta del conjunto neoyorkino, sobre si lo comprarán o no, en donde sí estarían interesados en quedárselo.

"Ha tomado mucha notoriedad de que Cade Cowell podría ir a Monterrey, pero vamos dejando las cosas muy en claro, ese es más un rumor de redes sociales, no es de un medio de comunicación en particular. Pregunté de cualquier manera con la gente correspondiente y me reiteraron que los pasos a seguir son los que ya conocemos: esperar primero la respuesta del New York Red Bull.

PUBLICIDAD

"Tengo entendido de que Red Bull está contento con el desempeño y que con esto buscaría la manera de bajarle un poco el precio a Cowell para tratar de quedarse con el futbolista. Sí lo quieren, sí les interesa, pero quieren gastar lo menos que se pueda.

PUBLICIDAD

"Antes de que Chivas pueda recibir tan siquiera una oferta, tiene que terminarse el contrato de préstamo que es hasta el 31 de diciembre. Antes que eso, no es posible una negociación con nadie más porque hay un contrato de por medio establecido y que aún no concluye. No hay oferta porque no puede darse en este momento del mercado", explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Los números de Cade Cowell en Chivas