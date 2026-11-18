En más de una ocasión se ha hablado de la posibilidad de que César Montes podría llegar a Chivas, pero finalmente nunca se terminó de concretar. En medio de este contexto, salió a la luz que el capitán de la Selección Mexicana decidió rechazar al Guadalajara porque su objetivo es mantenerse en Rusia y que tiene contrato hasta 2029 en Lokomotiv.

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Es un hecho que el Rebaño Sagrado necesita un central con el que pueda tener mayor cantidad de garantías en la línea defensiva. Por esta razón, el exzaguero de Rayados de Monterrey sonó en más de una oportunidad a pesar de no tener las características que necesita tener un defensor que juega con Gabriel Milito.

Actualmente César Montes se encuentra convocado con la Selección Mexicana disputando los Cuartos de Final de la Nations League. En conferencia de prensa dio a conocer por qué rechazó no solo jugar en Chivas sino también en la Liga MX. A su vez, dio a conocer que de momento se quiere quedar en Rusia.

César Montes no quiere volver a Chivas ni a la Liga MX.

Photo: César Montes no quiere volver a Chivas ni a la Liga MX.

"Me costó mucho salir, estar aquel lado, e intentaré permanecer los el máximo posible de los años por aquel. Cada seis meses existe el mercado y la posibilidad y muchos rumores de poder regresar a México y nada, estoy agradecido con los rumores porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y la posibilidad siempre estamos como todo jugador y es parte de nuestro trabajo. Por lo pronto tengo contrato con Lokomotiv hasta el 29 y nada, seguiremos enfocados en ello”, expresó el defensa.

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¿A qué hora se juega México vs. Jamaica?

El partido de vuelta entre México y Jamaica se disputará el próximo martes 17 de noviembre a partir de las 20:30 desde el Gigante de Acero de Monterrey, Nuevo León. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO en el territorio nacional por el Canal 5, Azteca 7, ViX Premium y el canal de YouTube de la Concacaf, mientras que en Estados Unidos por TUDN, ViX Premium, Univision y TV Azteca.