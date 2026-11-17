El gran momento que atraviesa Chivas durante el Apertura 2026 no solamente se refleja en los resultados del Primer Equipo, sino también en la cantidad de futbolistas rojiblancos que están siendo convocados a las diferentes categorías de la Selección Mexicana. Y es que así como Gabriel Milito ha conseguido consolidar a varios jugadores en el Tri Mayor, las Fuerzas Básicas del Guadalajara también se han convertido en una pieza fundamental para la Selección Sub-20. Este combinado continúa preparando a una generación de futbolistas que podría tener protagonismo en el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y varios de los canteranos del Rebaño Sagrado ya han demostrado que tienen condiciones para dar el salto a la Primera División.

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La Selección Mexicana Sub-20 terminó su gira de preparación por Sudamérica con un empate por marcador de 2-2 contra Chile, en un encuentro disputado en el complejo Juan Pinto Durán. Sin embargo, una de las noticias más importantes para el Guadalajara fue que siete futbolistas de sus Fuerzas Básicas tuvieron actividad durante el compromiso, confirmando el protagonismo que mantiene la cantera rojiblanca dentro de las categorías inferiores del Tri. Además, el encuentro representó una oportunidad importante para que los jóvenes mexicanos continuaran acumulando experiencia internacional, especialmente porque varios de ellos ya han comenzado a llamar la atención de Gabriel Milito y podrían recibir oportunidades con el Primer Equipo durante los próximos meses.

De hecho, tres canteranos de Chivas comenzaron el encuentro contra Chile como titulares y tuvieron responsabilidades importantes dentro del funcionamiento de la Selección Mexicana. Uno de ellos fue Yohan Orozco, quien incluso portó el gafete de capitán y se encargó de organizar la salida del balón desde la central derecha, demostrando personalidad y seguridad en la defensa. Por su parte, Diego Covarrubias fue uno de los encargados de distribuir el juego desde el mediocampo, mientras que Leonel Calderón destacó por su participación constante sobre la banda izquierda, donde consiguió aportar tanto en labores defensivas como en incorporaciones al ataque, convirtiéndose en uno de los futbolistas más activos del combinado nacional.

Sin embargo, la presencia de jugadores rojiblancos aumentó considerablemente durante la segunda mitad, cuando el cuerpo técnico mexicano decidió realizar modificaciones para darle mayor dinamismo al equipo. Al minuto 65 ingresaron Samir Inda y Gael García Ortega, dos futbolistas que ya han llamado la atención de Gabriel Milito por sus condiciones, mientras que Hugo Camberos recibió su oportunidad al 71' . Finalmente, Carlos Hernández entró al terreno de juego al minuto 83, completando la participación de siete representantes del Guadalajara. De esta manera, Chivas terminó siendo uno de los grandes protagonistas del encuentro, aportando futbolistas en diferentes posiciones y demostrando la variedad de talento que existe en sus Fuerzas Básicas.

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Hugo Camberos es figura en la Selección Sub-20.

Además, los canteranos del Guadalajara estuvieron muy cerca de convertirse en protagonistas de una victoria para la Selección Mexicana, especialmente Leonel Calderón, quien tuvo dos oportunidades importantes para marcar. La primera llegó al minuto 53, cuando conectó un cabezazo a segundo poste que terminó pasando apenas desviado de la portería chilena. Posteriormente, al 78', volvió a generar peligro mediante un potente tiro libre que obligó al guardameta rival a intervenir, después de una falta provocada por Gael García Ortega. Aunque México finalmente tuvo que conformarse con el empate 2-2, la gira representó una experiencia muy valiosa para los jóvenes rojiblancos, quienes pudieron competir a nivel internacional y continuar su preparación para dar el siguiente paso en sus respectivas carreras.

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Varios de estos jugadores ya han estado en pretemporada con Gabriel Milito

Lo más interesante de esta generación es que varios de los futbolistas convocados a la Selección Mexicana Sub-20 ya han tenido contacto directo con el Primer Equipo de Chivas, por lo que su debut en Primera División podría estar cada vez más cerca. Hugo Camberos, por ejemplo, ya forma parte del plantel de Gabriel Milito, mientras que Samir Inda y Leonel Calderón consiguieron debutar bajo las órdenes del entrenador argentino. Además, Gael García Ortega, Carlos Hernández y Yohan Orozco ya han participado en pretemporadas con el Guadalajara, lo que demuestra que el cuerpo técnico sigue de cerca su desarrollo y los considera alternativas para el futuro. Por eso, no sería extraño que algunos de estos jóvenes comiencen a recibir oportunidades durante el Clausura 2027, especialmente porque el Rebaño Sagrado tendrá que disputar tanto la Liga MX como la Concacaf Champions Cup.