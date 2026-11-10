Chivas se encuentra completamente concentrado en el cierre del Apertura 2026, pues Gabriel Milito y sus futbolistas tienen como principales objetivos derrotar a Cruz Azul y llegar en las mejores condiciones posibles a la Liguilla. Sin embargo, mientras el cuerpo técnico prepara los últimos compromisos del campeonato, la directiva rojiblanca ya comenzó a trabajar en la conformación del plantel para el Clausura 2027, torneo en el que también disputarán la Concacaf Champions Cup. Por eso, una de las prioridades será encontrar soluciones para la falta de gol que ha mostrado el Guadalajara, especialmente mediante la posible contratación de un centro delantero que pueda ofrecer nuevas variantes ofensivas.

Sin embargo, antes de buscar refuerzos en otros equipos, el Guadalajara también podría encontrar una alternativa interesante dentro de sus propias Fuerzas Básicas, tal como sucedió anteriormente con Armando González, quien consiguió consolidarse en el primer equipo antes de dar el salto al futbol europeo. Precisamente, uno de los nombres que más ha llamado la atención durante los últimos meses es el de Anwar Ben Rhouma, delantero que llegó recientemente a la institución y que ha conseguido destacar prácticamente desde sus primeros partidos. De hecho, su capacidad goleadora lo ha convertido en una de las principales figuras de Chivas Sub-21, provocando que algunos aficionados comiencen a preguntarse si podría convertirse en una solución para el ataque del equipo de Gabriel Milito.

Anwar Ben Rhouma llegó al Guadalajara procedente del Mazatlán, después de los cambios que provocaron la desaparición del club sinaloense, y en apenas su primer semestre con Chivas ha conseguido convertirse en el máximo goleador de la categoría Sub-21. Durante el Apertura 2026, el delantero ha disputado 15 partidos, todos como titular, y acumula 11 anotaciones que lo colocan como líder de goleo en solitario del campeonato. Estos números reflejan su capacidad para encontrar oportunidades dentro del área y aprovecharlas, especialmente considerando que todavía se encuentra en proceso de adaptación a la institución. Por eso, resulta inevitable preguntarse si Ben Rhouma merece una oportunidad con el primer equipo, sobre todo cuando el Guadalajara necesita encontrar un delantero capaz de marcar diferencias durante el Clausura 2027.

Gabriel Milito no ha trabajado de cerca con Anwar Ben Rhouma y sería muy extraño que lo debutara pronto

Aunque Gabriel Milito ha demostrado en diferentes ocasiones que confía en los futbolistas jóvenes y está dispuesto a darles oportunidades en el primer equipo, también es cierto que el entrenador argentino suele llevar estos procesos con bastante paciencia. Los ejemplos más claros son Santiago Sandoval y el propio Armando González, quienes fueron ganándose un lugar gracias a su rendimiento y adaptación a las exigencias del cuerpo técnico. Generalmente, Milito prefiere observar primero a los canteranos durante las pretemporadas, probarlos en partidos amistosos y posteriormente comenzar a darles minutos en la Liga MX. Por eso, considerando que Ben Rhouma todavía no ha completado ese proceso de integración, parecería poco probable que recibiera una oportunidad inmediata con el plantel principal.

Además, aunque los 11 goles de Anwar Ben Rhouma representan una carta de presentación bastante interesante, el Guadalajara cuenta con otros delanteros que podrían estar más cerca de recibir una oportunidad. Entre ellos aparecen Jesús Hernández, quien ya ha tenido participación con el primer equipo, así como Sergio Aguayo, actualmente a préstamo, y Vladimir Moragrega, futbolistas que podrían ser considerados dentro de la planificación para el próximo torneo. Estas alternativas encajarían mejor con la costumbre de Gabriel Milito de evaluar a los jugadores antes de incorporarlos definitivamente a su esquema. Por eso, lo más razonable sería que Ben Rhouma continuara su desarrollo y tuviera la oportunidad de mostrarse durante la próxima pretemporada, en lugar de asumir inmediatamente la responsabilidad de solucionar los problemas ofensivos del Rebaño Sagrado.

Sin embargo, todo apunta a que Chivas buscará contratar a un centro delantero durante el próximo mercado de fichajes, especialmente porque el Clausura 2027 exigirá un plantel más profundo para competir simultáneamente en la Liga MX y la Concacaf Champions Cup. La salida de Armando González dejó en evidencia que el Guadalajara no solamente perdió a un futbolista capaz de marcar goles, sino también a un atacante que ofrecía movimientos dentro del área, capacidad para generar oportunidades de calidad y diferentes soluciones para el funcionamiento colectivo. Por eso, la directiva necesitará encontrar un refuerzo que pueda aportar esas características y aumentar la competencia en la delantera, mientras jóvenes como Anwar Ben Rhouma continúan desarrollándose con la posibilidad de convertirse en alternativas importantes para el futuro del club.