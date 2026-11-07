La directiva del Guadalajara intuye la decisión que tomaría el club de la MLS sobre el Vaquero, pero tienen su plan de contingencia por si no lo compran.

Chivas tiene regados a varios futbolistas en diversos clubes de México y el extranjero, en donde uno de los que más extraña la afición es Cade Cowell, quien está a préstamo con opción de compra en el New York Red Bull de la MLS, en donde en los próximos días deberá definirse su futuro.

Tal y como se ha mencionado, el Vaquero tiene contrato con la escuadra estadounidense hasta el 31 de diciembre del 2026; sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, destapó que la respuesta final se espera dentro de dos o máximo tres semanas, en donde dentro del Guadalajara perciben grandes oportunidades de que sea comprado por la escuadra neoyorkina.

“Cade Cowell todavía pertenece a las Chivas. No le queda tanto de contrato, tiene fijo hasta junio del próximo año, ahí puede venir el año opcional, pero en su acuerdo con Guadalajara le quedarían seis meses más.

“Ha comenzado a rumorarse que Cade Cowell vuelve al Rebaño. Pregunté y el Guadalajara está al tanto de que su compromiso laboral está a punto de terminar, aunque el contrato con el New York Red Bull es hasta el último día de diciembre del 2026, pero el compromiso se termina ya.

“Guadalajara espera, en las próximas semanas, la respuesta del NY Red Bull. ¿Hay una respuesta al día de hoy? No (…) A partir del último partido de Cowell queda como mes y medio para que el Red Bull pueda ejercer o no la opción de compra. Me decían que es un precio bajo, que Guadalajara no alcanza a recuperar los 4 millones que pagaron por él.

“Guadalajara espera la respuesta entre dos o máximo tres semanas para una respuesta definitiva. Chivas tiene previsto que este muchacho sea comprado por el Red Bull por las pláticas que han habido. Quiero hacer hincapié en que Red Bull no ha dicho que lo va a comprar, pero la percepción que tiene Guadalajara es que cabe la posibilidad de que sea adquirido porque lo que han hablado en la parte deportiva es que están contentos con el muchacho”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Chivas lo reintegraría si el Red Bull no compra a Cade Cowell?

“Si New York decide no hacer válida la opción de compra, el muchacho deberá regresar forzosamente a Guadalajara porque es dueño de sus derechos federativos. Lo que no sería seguro es que se quede en el Guadalajara.

“Preguntaba: ¿Si al muchacho le ha ido bien en la MLS, mejora sus posibilidades con Gabriel Milito? Me dijo que no, que no altera absolutamente nada porque Gabriel Milito no es un tipo que se impresione con lo que a un futbolista le vaya de bien o no en otro club. A Milito no le llenas el ojo haciéndolo bien en otro equipo.

“Leyendo entre líneas es que está igual de condenado con Gabriel Milito. Recordemos que Cowell se fue por eso, porque con Milito no encajó”, concluyó el comunicador.