Chivas ya está mostrando su máximo potencial otra vez, y se deja ver en los análisis y predicciones de los expertos.

Desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo de Chivas, el Guadalajara se ha consolidado como uno de los equipos más competitivos de la Liga MX, gracias a un estilo de juego intenso que busca presionar constantemente a los rivales y recuperar el balón lo más cerca posible de la portería contraria. Además, los refuerzos incorporados durante los últimos tres mercados de fichajes han permitido fortalecer diferentes posiciones de la plantilla. Por eso, el Rebaño Sagrado ha pasado de ser un equipo irregular a convertirse en uno de los principales candidatos al campeonato, una condición que ahora vuelve a quedar respaldada por los números.

Después de quedarse en los cuartos de final y las semifinales durante sus primeros dos torneos bajo las órdenes de Gabriel Milito, Chivas comenzó el Apertura 2026 como el equipo con mayores probabilidades de conquistar el título, de acuerdo con las proyecciones de la plataforma especializada en análisis de datos deportivos Statiskicks. El rendimiento mostrado por el Guadalajara, combinado con la calidad de su plantilla y la solidez de su propuesta táctica, provocó que los modelos estadísticos lo colocaran por encima de otros candidatos importantes. Sin embargo, mantener esa condición resultó mucho más complicado de lo esperado debido a los problemas que comenzaron a aparecer durante el campeonato.

Y es que las constantes lesiones de jugadores fundamentales terminaron afectando considerablemente el funcionamiento colectivo del Guadalajara, obligando a Gabriel Milito a modificar su alineación y realizar ajustes tácticos para compensar las ausencias. Como consecuencia, Chivas atravesó una racha de resultados irregulares que le hizo perder el primer lugar entre los favoritos al campeonato, mientras otros equipos comenzaron a ganar terreno en las proyecciones. Sin embargo, el panorama cambió durante las últimas jornadas, pues el regreso de futbolistas importantes coincidió con una recuperación deportiva del Rebaño Sagrado, que ahora acumula tres victorias consecutivas y vuelve a mostrar argumentos para competir por el título.

La mejor prueba llegó con el análisis más reciente de Statiskicks, publicado después de la Jornada 15, donde Chivas volvió a colocarse como el equipo con mayores probabilidades de ser campeón del Apertura 2026, con un 26.4%. El Guadalajara supera al América, que aparece con un 21%, y a Cruz Azul, que ocupa la tercera posición con un 19.7%. Incluso Toluca, que durante varias jornadas había conseguido desplazar al Rebaño Sagrado del primer puesto, ahora cayó hasta el cuarto lugar con un 18% de posibilidades de levantar el trofeo. Aunque estas cifras son estimaciones estadísticas y no garantizan ningún resultado, reflejan la confianza que genera nuevamente el conjunto dirigido por Gabriel Milito.

Encuesta ¿Crees que Chivas genuinamente es el favorito a ser campeón? ¿Crees que Chivas genuinamente es el favorito a ser campeón? Sí, son el equipo que mejor juega en la Liga MX No, hay otros que juegan mejor, seamos objetivos No importa, los números no juegan en la cancha Ya votaron 12 hinchas

Pero las buenas noticias no terminan ahí, pues Statiskicks también coloca a Chivas como el equipo con mayores probabilidades de terminar como superlíder de la fase regular, con un 40%. Esto resulta especialmente llamativo porque actualmente el Guadalajara ocupa la segunda posición de la Tabla General, por detrás del América y empatado con 29 puntos tanto con las Águilas como con Cruz Azul. Sin embargo, las proyecciones consideran que el Rebaño Sagrado tiene argumentos suficientes para superar a sus principales competidores durante las últimas jornadas, demostrando que está recuperando su mejor nivel justo cuando se acerca la etapa más importante del campeonato.

La propia Statiskicks pone a Omar Govea y Luis Romo como los jugadores clave para Chivas

Uno de los aspectos más interesantes del análisis de Statiskicks es que destaca las recuperaciones de Luis Romo y Omar Govea como dos factores fundamentales para explicar el repunte del Guadalajara. Aunque ambos futbolistas han recibido críticas de algunos sectores de la afición rojiblanca, Gabriel Milito ha dejado claro en diferentes ocasiones que los considera piezas esenciales dentro de su esquema. Romo aporta liderazgo, capacidad para organizar la salida del balón y seguridad defensiva, mientras que Govea ofrece equilibrio y claridad en la distribución desde el mediocampo. Por eso, tener nuevamente disponibles a los dos jugadores podría marcar una diferencia importante durante la Liguilla, especialmente frente a rivales que exijan al máximo el funcionamiento colectivo de Chivas.