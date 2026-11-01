Tras clasificar a la Liguilla, Gabriel Milito destacó el respaldo de Amaury Vergara y la directiva de Chivas en medio de la espera por su renovación de contrato.

El Guadalajara no solo superó a Atlante, sino que además logró cerrar la clasificación a los Cuartos de Final de la Liguilla. Tras alcanzar su tercer pase consecutivo a la Fiesta Grande, Gabriel Milito envió un mensaje a la directiva al señalar que este objetivo cumplido es gracias al respaldo que tiene de Amaury Vergara y la dirección deportiva.

A pesar de que los Potros de Acero ya se encontraban eliminados de los playoffs, el Rebaño Sagrado encaró el encuentro con la seriedad que había que hacerlo porque la siguiente meta es cerrar primero o segundo en la tabla general, especialmente para presionar al América y a Cruz Azul a que salgan a ganar.

Tras lograr la victoria contra Atlante, Gabriel Milito compareció en conferencia de prensa en la que destacó haber alcanzado por tercer campeonato consecutivo la Liguilla. En medio de la incertidumbre sobre la renovación de su contrato, el timonel rojiblanco destacó el respaldo que recibió de la directiva para estar peleando en lo más alto.

Gabriel Milito contento por el respaldo de la directiva de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“En ese aspecto hay mucho mérito de parte del club; me refiero al área deportiva, con un respaldo absoluto de Amaury. En el área deportiva, de la gestión deportiva, han hecho fichajes realmente muy importantes, muy buenos fichajes, y eso al final potenció o nos ayuda a ser mejores y eso hay que valorarlo y hay que destacarlo”, señaló.

Y agregó: “Apoyo incondicional de Amaury, gran gestión del área deportiva. Al final, cuando juntás o tenés la posibilidad de juntar jugadores con talento y tenés acierto, eso ayuda a que el rendimiento sea el que viene mostrando el equipo. Obviamente que nada es lineal en el fútbol, podés tener alguna caída en el rendimiento por distintas circunstancias, pero siempre se ha comportado o tuvimos siempre la misma intención de comportarnos de una sola manera; por eso destaco que cada una de las decisiones que fuimos tomando las hemos tomado en conjunto”.

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A su vez, explicó que siempre se pusieron de acuerdo para las altas y bajas en cada mercado de pases. “Estamos haciendo un trabajo en equipo muy bueno. No hay un solo fichaje que llegue al club sin que todos estemos de acuerdo. No hay un solo jugador que necesitemos que salga sin estar todos de acuerdo y eso también hace a la buena dinámica en la convivencia y en el día a día. Por eso lo destaco. Por eso vuelvo a repetir, para reconocer la destacada labor de la dirección deportiva”, cerró Gabriel Milito.

¿A quién enfrenta de momento Chivas en la Liguilla del Apertura 2026?

Luego de lo sucedido en el Estadio Akron frente a Atlante, la gran pregunta que surge entre los aficionados de Chivas es quién será el rival de la Liguilla. Teniendo en cuenta que el Guadalajara, de momento, es segundo en la tabla general, su adversario en la Fiesta Grande es León, que es séptimo.