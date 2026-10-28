Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar al equipo de Miguel Herrera. En medio de este contexto, revelan por qué Amaury Vergara estuvo presente en la práctica de Gabriel Milito.

Una de las noticias que dejó ayer el entrenamiento de Chivas en Verde Valle fue la presencia de Amaury Vergara en la práctica de Gabriel Milito. A días para el encuentro contra Atlante por la jornada 15 del Apertura 2026, César Huerta confirmó que la presencia del directivo obedeció a saber si el equipo necesitaba algo de cara a la Liguilla.

El Guadalajara se ubica en la tercera posición de la tabla general y esta noche estará atento a lo que suceda con el América, ya que, si deja ir puntos ante Tijuana, estará a tiro de alcanzarlo o superarlo en la clasificación. Sin embargo, el Rebaño Sagrado debe superar a los Potros, León y Cruz Azul en los próximos encuentros.

En medio de este contexto, Amaury Vergara fue noticia debido a que estuvo presente en el entrenamiento de Chivas. Al respecto, César Huerta, reconocido insider del Rebaño Sagrado, confirmó que su presencia en Verde Valle obedeció a saber si necesitaban algo de cara a la recta final del Apertura 2026 y la inminente llegada de la Liguilla.

Amaury Vergara presente en el último entrenamiento de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Amaury Vergara Zataraín se ha hecho presente en las instalaciones de Verde Valle. Según, así, las primeras cosas que platica la gente que estuvo ahí, igual que en otras ocasiones, se trató sobre todo de un discurso de unidad, de tratar de estar junto con el resto del plantel, que sepan que cuentan con su apoyo nuevamente”, explicó.

Y agregó: “Nuevamente a preguntarles: ‘¿Qué les hace falta? ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Qué necesitan para sentirse mejor? Ahí viene la Liguilla, ¿qué puedo hacer yo para que ustedes estén más a toda madre y vayan y se partan toda el alma en la Liguilla?’. (…) Obviamente siempre va a ser algo que el plantel aprecia; independientemente de que a nosotros nos guste o no nos guste que vaya o no vaya, el plantel lo aprecia y eso siempre produce cosas positivas”.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Atlante?

El partido entre Chivas y Atlante por la jornada 15 del Apertura 2026 se llevará adelante el próximo sábado 31 de octubre en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México. El partido se podrá ver en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos, por Telemundo.