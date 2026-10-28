Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Atlante. Previo al juego en el Estadio Akron, Raúl Rangel afirmó que se siente motivado por enfrentar a Cruz Azul en la última jornada del Apertura 2026.

El próximo fin de semana Chivas volverá a tener acción cuando enfrente a Atlante por el Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, Raúl Rangel advirtió a Cruz Azul al señalar que es un buen reto ir a quedarse con la victoria en la última jornada teniendo en cuenta que aún no le han podido ganar con Gabriel Milito en la dirección técnica.

Es un hecho que el Rebaño Sagrado cerró filas y busca estar enfocado en la recta final del campeonato de cara a la Liguilla. Por esta razón, el Tala no dudó en señalar que el equipo está para levantar el campeonato. “Creo que Chivas está para ser campeón. Lo he dicho hace varios torneos y sigo pensando que este equipo puede pelear por campeonatos. Somos el club más grande de México. Tenemos que regresar a esa misma grandeza”, expresó el portero rojiblanco en las instalaciones de Verde Valle.

El próximo 22 de noviembre, Chivas cerrará su participación en la fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX cuando enfrente a Cruz Azul. En conferencia de prensa, el portero del Guadalajara afirmó que es una buen ir a ganar ante la Máquina teniendo en cuenta que es el último encuentro previo a la Liguilla y que con Gabriel Milito no le han podido ganar aún al equipo de la Noria.

Raúl Rangel afirmó que quiere ganarle a Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

“Hemos aprendido a sufrir que, a final de cuentas, es lo que a veces tienes que vivir en una liguilla para poder pasar. Sabemos que son partidos pues se juegan a muerte y no puedes regalar nada. Y yo creo que eso lo hemos entendido en estos últimos partidos y al menos yo lo vivo de esa manera sabiendo que no hay mañana, que tengo que dejar todo en la cancha partido a partido”, analizó.

Encuesta ¿Cómo termina Chivas vs. Cruz Azul por el Apertura 2026? ¿Cómo termina Chivas vs. Cruz Azul por el Apertura 2026? Gana Chivas Empatan Gana Cruz Azul Ya votaron 63 hinchas

Y agregó: “El hecho de no haber todavía conseguido una victoria contra Cruz Azul creo que es un buen reto y obviamente es algo que nos falta por conseguir. El seguir luchando en la parte alta de la tabla también creo que nos permite pues hasta cierto punto la ventaja deportiva del recibir aquí en casa y es lo que vamos a buscar el terminar en los primeros lugares”.

Raúl Rangel ventiló que Chivas recuperó a sus lesionados

Esta misma tarde, Raúl Rangel confirmó que el Guadalajara recuperó a todos sus jugadores lesionados. “El equipo está completo. Gracias a Dios salieron de todas las lesiones”, expresó el Tala Rangel.