Así marcha el Guadalajara en el ranking de clubes del futbol mexicano tras el compromiso contra la escuadra de Monterrey.

Chivas está peleando la parte alta de la tabla de posiciones del Apertura 2026, en donde el triunfo a media semana sobre el Necaxa le ayudó a catapultarse hasta la segunda posición con 23 puntos detrás del América, que presume 27 unidades.

Sin embargo, este semestre de la Liga MX está siendo uno de los más parejos de los años recientes, ya que la diferencia entre el segundo lugar y la posición 11 es de solamente seis unidades, por lo que cualquiera puede escalar peldaños y hacer bajar a los demás.

El Guadalajara depende de sí mismo para mantenerse en puestos de privilegio de la Liga MX, ya que la misión es calificar entre los mejores cuatro clubes para poder contar con la ventaja de la localía en la Liguilla durante los duelos de Vuelta, además de contar con el criterio de desempate a su favor.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlante del Apertura 2026?

El siguiente duelo del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra el Atlante en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 31 de octubre, compromiso que está programado para disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.