Chivas es un equipo orgulloso de sus tradiciones y una de las más importantes es impulsar el talento mexicano desde edades tempranas. A lo largo de su historia, el Guadalajara ha apostado por desarrollar futbolistas en sus Fuerzas Básicas para después darles la oportunidad de consolidarse en el máximo circuito. Ahora, un estudio anual del CIES Football Observatory respalda la importancia de la cantera rojiblanca, al colocarla como la segunda mejor de México dentro de su clasificación internacional de clubes formadores.

Como cada octubre, el CIES Football Observatory publicó su ranking de los mejores clubes formadores, elaborado a partir de los futbolistas que actualmente participan en 49 ligas de primera división alrededor del mundo. Para determinar la posición de cada institución, el organismo considera la cantidad de jugadores que ha formado, el nivel competitivo de los partidos que disputan, sus minutos de juego y su edad, dando mayor valor a los futbolistas más jóvenes. Para entrar en la categoría de jugador formado por un club, se toma en cuenta que haya permanecido al menos tres temporadas en sus equipos entre los 15 y los 21 años.

Gabriel Milito suele darle minutos a varios con canteranos.

En la clasificación correspondiente a México, Pachuca aparece en el primer lugar con un índice de 47.6 puntos, seguido de Chivas, que registra 37.5, y Atlas, con 29.3. Los Tuzos destacan por haber formado a 48 futbolistas que actualmente juegan en las principales divisiones analizadas, mientras que el Guadalajara suma 36 y los rojinegros cuentan con 28. Estas cifras colocan al Rebaño Sagrado por encima de la mayoría de los clubes mexicanos incluidos en el estudio, aunque todavía por debajo de la institución hidalguense.

El análisis también permite observar cuántos de esos futbolistas permanecen en sus clubes de origen: Chivas mantiene a ocho jugadores formados en casa dentro de su plantilla, frente a los 12 de Pachuca y los 10 de Atlas. En el apartado de las cinco grandes ligas europeas (Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia), ninguno de los jugadores contabilizados por estos tres equipos participa actualmente. Por lo tanto, el estudio no solo mide la producción de talento, sino también su presencia en el futbol profesional y su proyección competitiva.

Sin embargo, el índice general no cuenta toda la historia. Aunque Pachuca lidera por la cantidad de futbolistas formados, sus jugadores registran un promedio de 1,365 minutos y una valoración de nivel de 0.771. Chivas presenta mejores cifras en esos dos rubros, con 1,676 minutos y una valoración de 0.786 por jugador, mientras que Atlas destaca con 1,760 minutos y un nivel de 0.801. En cuanto a la edad promedio, Pachuca también tiene la cifra más baja, con 26.2 años, seguido de Chivas con 26.6 y Atlas con 27.7. Así, los datos muestran que el Guadalajara combina una importante producción de talento con una participación competitiva considerable de sus futbolistas formados en casa.

Los jugadores con participación habitual en el Primer Equipo de Chivas dejan ver el excelente trabajo de la cantera

El trabajo de las Fuerzas Básicas rojiblancas también se refleja en la actividad del Primer Equipo, donde futbolistas como Raúl Rangel, Diego Campillo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval han encontrado oportunidades para competir, mientras que Ricardo Marín representa otra de las alternativas con las que cuenta el plantel. La presencia de jugadores desarrollados en casa responde a uno de los principales objetivos de Chivas: formar talento propio que pueda aportar al máximo nivel y ayudar a compensar las limitaciones de un mercado de refuerzos en el que el club apuesta exclusivamente por futbolistas mexicanos.