Tapatío logró una victoria importante ante Tlaxcala por la Liga de Expansión MX. Allí, Eduardo García volvió a tener una actuación destacada en el equipo de Pepe Meléndez.

Gabriel Milito ha dejado en evidencia que en su equipo es necesario tener buen manejo de los pies para ser tenido en cuenta; de lo contrario, uno está destinado a esperar una oportunidad. Uno de los jugadores que no fue considerado por esta razón fue Eduardo García. Sin embargo, el Dragón en Tapatío volvió a ser clave para mantener a flote al equipo de Pepe Meléndez frente a Tlaxcala.

Es un hecho que en Chivas el primer portero es Raúl Rangel, mientras que detrás de él esperan por una oportunidad Óscar Whalley y Sebastián Liceaga. Debajo de ellos 3 se encuentra Cristo Navarrete, mejor portero del Premundial de la Concacaf, y Ángel Robinho Romero, quien se destaca en las fuerzas básicas.

Daría la sensación de que la última opción para Gabriel Milito en Chivas es Eduardo García, quien fue bajado a Tapatío tras no ser tenido en cuenta para la pretemporada del Clausura 2026. Sin embargo, en el equipo de Pepe Meléndez comienza a dar destellos de buenas actuaciones para marcar la diferencia.

Eduardo García atajó un penal ante Tlaxcala. (Foto: IMAGO7)

Ayer, cuando los Cabritos ganaban 1-0 gracias al gol de Gael García Bernal, el Dragón reapareció para detener un penal para que Tlaxcala no igualara el partido. Es la segunda vez que en el Apertura 2026 detiene un tiro desde los 12 pasos y desde allí comienza a darle seguridad a un equipo rojiblanco que tuvo un inicio de torneo irregular y que le cuesta sumar ante rivales de peso como Leones Negros o que mantienen el mismo inicio de campeonato como Venados de Mérida o Dorados de Sinaloa.

Vladimir Moragrega volvió a destacarse en Tapatío

Otro de los jugadores destacados y que no es tenido en cuenta por Gabriel Milito en Chivas es Vladimir Moragrega. Desde que regresó de su lesión, el atacante rojiblanco no para de anotar y ayer se despachó con un doblete para cerrar la goleada de los Cabritos ante Tlaxcala.

Los números de Eduardo García en el Apertura 2026