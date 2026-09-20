Tapatío goleó 4-0 a Tlaxcala en el Estadio Jalisco por la jornada 9 del Apertura 2026. Repasa la tabla general de posiciones de la Liga de Expansión MX.

En el Estadio Jalisco, Tapatío se llevó por delante a Tlaxcala por la jornada 9 del Apertura 2026. Tras el partido, repasa cómo marcha el equipo dirigido por Pepe Meléndez en la tabla general.

Los Cabritos venían de caer por 3-1 ante Dorados de Sinaloa y habían salido de la zona de Liguilla. Por esta razón, los rojiblancos necesitaban volver a sumar de a 3 para que los puestos de clasificación no se alejen cuando ya se transitó más de la mitad de la fase regular.

Esta tarde, Tapatío goleó a Tlaxcala por 4-0 en el Estadio Jalisco. Los dirigidos por Pepe Meléndez sumaron una nueva victoria gracias a Gael García Bernal, un doblete de Vladimir Moragrega y un golazo de Jesús Hernández que fue ejecutado cerca de la mitad de la cancha.

Tapatío goleó a Tlaxcala en el Apertura 2026. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo marcha Tapatío en la Liga de Expansión MX?

Luego de haber superado a Tlaxcala por 4-0, Tapatío se ubica en la séptima posición de la tabla general con 14 puntos. Los Cabritos se ubican a 7 unidades de Morelia, que es líder de la fase regular.

¿Cuál es el próximo partido de Tapatío?

El próximo fin de semana, Tapatío tendrá fecha libre, por lo que recién tendrá acción en la jornada 11 del Apertura 2026. El sábado 3 de octubre volverá a la actividad cuando visite a Cancún FC en el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo.