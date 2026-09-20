Tapatío no tuvo ningún problema para superar a Tlaxcala por la jornada 9 del Apertura 2026. Todas las incidencias del partido a continuación.

En el Estadio Jalisco, Tapatío llevó adelante una destacada actuación debido a que goleó por 4-0 a Tlaxcala por la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. Los Cabritos lograron la victoria gracias a los goles de Gael García Bernal, Vladimir Moragrega y Jesús Hernández.

Los dirigidos por Pepe Meléndez venían de caer rotundamente ante Dorados de Sinaloa en la fecha anterior. Por esta razón, el conjunto rojiblanco necesitaba ganar para volver a ser uno de los mejores 8 clasificados de la tabla general de posiciones.

En la primera mitad no sucedió mucho, pero Tapatío logró sacar la ventaja gracias a un gol de cabeza de Gael García Bernal. Ya en la segunda parte, Tlaxcala tuvo el empate con Daniel Álvarez, pero Eduardo García le atajó el penal. Para encaminar el triunfo, Vladimir Moragrega amplió la ventaja con un doblete en el Estadio Jalisco.

Tapatío goleó a Tlaxcala. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, la fiesta no se acabó ahí, ya que Jesús Hernández se hizo presente en el partido con un golazo de larga distancia cercano a la mitad del campo de juego. El canterano la envió por encima del portero rival para colocar el 4-0 final.

Luego de lo sucedido en el Estadio Jalisco, Tapatío se ubica en la séptima posición de la tabla general con 14 puntos, mientras que Tlaxcala es 14° con 8 unidades. La próxima jornada, los dirigidos por Pepe Meléndez tendrán descanso y recién verán acción cuando visiten a Cancún en la jornada 11.

Video de goles de Tapatío

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