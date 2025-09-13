El Club Deportivo Tapatío sufrió una dolorosa derrota en la séptima jornada del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. Coyotes de Tlaxcala se impuso por 1 a 0 con gol de penal de Hugo Rojas cuando se jugaba el tercer minuto de adición del primer tiempo.

La caída se sufre doblemente porque se trata de uno de los rivales más débiles del torneo. Sin embargo, para la actual temporada hubo un cambio total de plantilla, tal como lo comenta Marco Fabián Vázquez, su actual entrenador y ex Chivas, en una entrevista exclusiva con Rebaño Pasión.

De igual manera, en los 7 partidos que disputó, Tlaxcala consiguió apenas su segunda victoria, ya que en la fecha anterior venció por 2 a 1 a Alebrijes. En esta oportunidad, el equipo del DT que pasó 23 años en la estructura del Guadalajara dominó la primera etapa.

Con algunas jugadas a balón detenido, la Jauría complicó al Tapatío, que tuvo una acción clara en los pies de Francisco Méndez, pero no mucho más en los primeros 45 minutos. Sobre el final del primer tiempo llegó el único gol del encuentro luego de un penal dudoso.

El Tapatío buscó el empate en el segundo tiempo, pero Tlaxcala se llevó los 3 puntos

El complemento mostró otra cara para el Tapatío. El conjunto de Arturo Ortega desplegó un futbol que le permitió llevar peligro a la portería rival, pero no pudo capitalizar las jugadas. La más clara de ellas fue un tiro en el travesaño. Finalmente, Tlaxcala pudo aguantar el marcador y se llevó las valiosas 3 unidades.