La reciente lesión que sufrió Diego Campillo ha ocasionado un enorme vacío en el once estelar de Chivas de cara al cierre del Apertura 2025, por lo que el entrenador Gabriel Milito deberá tomar una importante decisión para suplir a su nuevo refuerzo que venía brillando con el Rebaño.

La lógica indicaría que con el regreso de Richard Ledezma tras cumplir su sanción, el mexico-estadounidense sea el encargado de tomar la zona de carrilero por derecha, para dejar la línea de tres centrales con Luis Romo, José Castillo y el tercer puesto sea cubierto por Miguel Tapias o Gilberto Sepúlveda.

Sin embargo, Gabriel Milito tendría otra idea en mente, al menos así lo confirmó el reportero de ESPN, Jesús Bernal, quien afirmó que el encargado de jugar en esa zona del campo será Daniel Aguirre, quien pese a que es mediocampista nominal, venía jugando como defensa en el arranque del campeonato.

“Es un futbolista que cumple a la perfección con lo que Gaby Milito le solicita a sus centrales: conducir pelota, llegar al área rival, poderse asociar con el jugador que va por fuera, ayudar en poder progresar en el terreno de juego y Campillo le daba prácticamente todas.

“El sustituto ideal que ven es Daniel Aguirre. En los partidos donde Diego Campillo todavía no estuvo al arranque del torneo porque llegó tarde después de haber sido contratado por Chivas, era Aguirre el que aparecía como central por derecha. Todo indicaría que él va a tomar ese sitio de nueva cuenta”, explicó el comunicador en un enlace a ESPN.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pachuca de la jornada 16?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo domingo 2 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo cuando visiten al Pachuca, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.