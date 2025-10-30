Chivas está por entrar a la recta final del Apertura 2025 con la misión de conseguir el pase directo a la Liguilla, para posteriormente pensar en pelear por el título; sin embargo, existe un severo problema en el sector defensivo, por lo que la directiva estaría analizando opciones de refuerzos para el próximo torneo.

Ante la repentina lesión de Diego Campillo, así como las inminentes salidas de Gilberto Sepúlveda, Luis Olivas y Leonardo Sepúlveda, los altos mandos del Guadalajara estarían analizando la contratación de Eduardo Águila del Atlético de San Luis.

Sin embargo, el comunicador David Medrano, reveló que no solamente el chiverío ha demostrado su interés por el zaguero zurdo, sino que otros tres clubes de alto poder económico y futbolístico, lo tendrían en el radar y se trataría de Tigres, Monterrey y Toluca.

“Es un muchacho que desde el torneo pasado, me enteraba que la gente de Tigres se acercó para pedir informes por el caso de Eduardo Águila y ahora será lo mismo. Al ser mexicano, seguro a los cinco de arriba les interesa.

“Toluca busca un zaguero central mexicano porque tiene tres extranjeros (…) Tigres quiere central mexicano. Monterrey, ya que se va Sergio Ramos, necesita un zaguero central mexicano“, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Cuándo estaría de regreso Diego Campillo con Chivas?

El zaguero sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente; sin embargo, se estima que el tiempo de recuperación para volver a las canchas sea de aproximadamente tres meses, en el mejor de los escenarios, por lo que se perdería el arranque del Clausura 2026.