Chivas y Pachuca se juegan gran parte de sus aspiraciones en el Apertura 2025 el próximo fin de semana cuando se encuentren en la cancha del Estadio Hidalgo; sin embargo, el Rebaño deberá cuidarse no solamente de los Tuzos, sino también de la nueva decisión de la Comisión de Árbitros.

Este miércoles se dio a conocer que el organismo de colegiados designó a Adonai Escobedo como árbitro central para el choque entre tapatíos e hidalguenses, sin importar la polémica que ello generaría dentro del futbol mexicano.

Hay que recordar que el silbante de 38 años ha protagonizado diversos capítulos manchados por la controversia por sus decisiones que suelen ir en contra del Guadalajara, por lo que está comenzando a surgir cierto temor entre los aficionados en redes sociales.

El polémico silbante fue el encargado de impartir justicia en el duelo de la jornada 2 de este Apertura 2025 entre el Guadalajara y el León, en donde no marcó una expulsión contra un jugador de La Fiera en el primer tiempo, además de un penalti a favor del Rebaño en el segundo tiempo. Inclusive, la Comisión de Árbitros admitió abiertamente la equivocación de su silbante.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pachuca de la jornada 16?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo domingo 2 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo cuando visiten al Pachuca, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.