El Apertura 2025 dejó un cierre doloroso para la afición de Chivas, no solo por la eliminación en Cuartos de Final ante Cruz Azul, sino por la manera en que ocurrió: el Guadalajara tenía todo para avanzar en Ciudad Universitaria, pero la falla en el penal decisivo terminó por apagar las esperanzas de acceder a las semifinales.

Aun así, viendo el lado positivo, el primer torneo de Gabriel Milito al mando del Rebaño dejó ver el enorme potencial del proyecto, tanto en lo colectivo como en lo individual. Varios futbolistas lograron potenciar sus cualidades, brillando con actuaciones sólidas que pusieron en aprietos a más de un rival.

Con el torneo ya concluido, es posible hacer una evaluación completa de la plantilla. Según la plataforma de análisis Sofascore, el mejor jugador de Chivas en el Apertura 2025 fue Luis Romo, quien obtuvo una calificación promedio de 7.13, una cifra notable. El Top 3 del equipo lo completan Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, con promedios de 7.07 y 7.05, respectivamente.

Romo se consolidó desde el inicio como una pieza fundamental en el esquema de Milito, desempeñándose como defensa central con la responsabilidad de dar salida, organizar y distribuir el juego. Su presencia aportó orden desde la primera línea y fue clave para las posesiones largas que caracterizaron al Guadalajara en distintos tramos del torneo.

La Hormiga, Ledezma, Campillo y el Tala también brillaron en el Apertura 2025

Otros futbolistas también obtuvieron valoraciones muy altas en Sofascore tras el Apertura 2025. Entre ellos destacan Armando González, Richard Ledezma, Diego Campillo y Raúl Rangel, todos dentro del Top 10 rojiblanco. Su rendimiento confirma que serán figuras determinantes para las aspiraciones del Rebaño Sagrado rumbo al Clausura 2026.