El penalti fallado por Chicharito en los Cuartos de Final del Apertura 2025 frente a Cruz Azul sigue causando polémica y es tema de debate en los programas de análisis, por lo que el exdelantero de Chivas, Luis García, defendió al histórico ’14’ del Rebaño pese a su pifia.

Javier Hernández se convirtió en el villano del Guadalajara al desaprovechar la jugada que pudo catapultarlos a Semifinales en la recta final del partido contra La Máquina, pero su disparo fue defectuoso y pasó por encima de la portería celeste, frustrando los sueños de más de 40 millones de aficionados.

Sin embargo, el analista y exjugador, Luis García, recordó la Final del Invierno 98 entre el Rebaño y Necaxa, en donde en el duelo de Vuelta se negó a cobrar un penalti que pudo darle la ventaja a los tapatíos, por lo que se lo cedió a Alberto Coyote, quien terminó fallándolo.

“Yo me cagué, claro. Mi historia es, partido de Ida contra Necaxa y fallé como ocho goles. Vamos de Vuelta, primeras dos acciones y la tiro para atrás y madre de Dios. Penal.

“Agarro yo el balón como el Chicharito y volteo a ver al pinche (Alberto) Coyote a mi lado. Y le pregunto: ‘¿Vas o voy?’ El güey dice: ‘¿Cómo quieras?’ Y le digo: ‘Pues vas’“, explicó el exdelantero en Los Protagonistas.

El mensaje de Luis García defendiendo a Chicharito

Minutos después de que concluyera el partido entre Chivas y Cruz Azul, el Doctor lanzó un polémico mensaje en su cuenta de X en donde dividió opiniones, aplaudiendo la valentía de Javier Hernández para tomar el balón en un momento así de complicado.

¿Cómo quedó Chivas tras aquella Final del 98 contra Necaxa?

El Guadalajara era amplio favorito para levantar el trofeo de campeón en el Invierno 98, casi dos años después de haber conseguido su décima estrella; sin embargo, la suerte le jugó en contra a los tapatíos que no pudieron demostrar su superioridad en el marcador, llevándose un descalabro de 0-2 en el juego de Vuelta contra el Necaxa que se coronó en la cancha del Estadio Jalisco.

Chivas estaba conformado por grandes estrellas como Ramón Ramírez, Cabrito Arellano, Manuel Martínez, Joel Sánchez, Claudio Suárez, Luis García, Ricardo Peláez, entre otros.