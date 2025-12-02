Arrancó la semana movida para el Club Deportivo Guadalajara en cuanto a las altas y bajas de cara al Torneo Clausura 2026 luego de quedar eliminados el domingo pasado del Torneo Apertura 2025 a manos de Cruz Azul.

Y es que primero salió información sobre Ángel Sepúlveda, luego de Brian Gutiérrez y ahora Eduardo Águila, actual jugador del Atlético de San Luis, aunque de este no son buenas noticias.

De acuerdo con información de Jon Barbon, el defensor mexicano no se encuentra dentro de la lista de opciones de la directiva de Chivas para reforzar la próxima campaña a la plantilla de Gabriel Milito.

“Aunque el nombre del defensor Eduardo Águila ha sonado fuerte en la órbita de Chivas, les puedo confirmar con información fresca que no está dentro de las opciones que el club analiza para reforzar al equipo en este mercado”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

Eduardo Águila no es del interés de Chivas.

¿Qué otras opciones tiene Chivas para reforzar su central?

Ante esta publicación hubo varios aficionados del Club Deportivo Guadalajara que le preguntaron a Jon Barbon sobre si había otro central en la mira y el comunicador les hizo saber que de momento no hay ninguno en concreto, aunque todavía el mercado de fichajes es largo.