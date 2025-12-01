Chivas no pudo quedarse con el boleto a la clasificación luego de haber perdido por 3-2 ante Cruz Azul en los Cuartos de Final de la Liguilla. Armando González no pudo ser de la partida por lesionarse en la entrada de calor y sale a la luz cuándo fue el momento en el que confirmó que no podía jugar.

Sin dudas en la Hormiga González había una pieza clave en el equipo debido a que gracias a él Guadalajara logró clasificar directamente a la Liguilla. A su vez, era un hombre a seguir especialmente porque acaba de consagrarse campeón de goleo con 12 goles en la Liguilla.

Sin embargo, a minutos del inicio del partido Chivas confirmó que Armando González era baja en el equipo, por lo que Cade Cowell lo reemplazaba en el cuadro titular y Teun Wilke era tenido en cuenta en el banco de suplentes.

Armando González causa baja en Chivas.

Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue el momento exacto en el que se termina de lesionar la Hormiga. En un video publicado por Jesús Bernal se puede ver que luego de realizar un tiro a portería se acerca al staff del cuerpo técnico y les señala que se había lesionado. Minutos después se acerca el resto del equipo para apoyarlo en el difícil momento.

Cade Cowell ingresó y le cumplió a Gabriel Milito con un gol

Quién reemplazó a Armando González fue Cade Cowell, quien hasta el partido ante Cruz Azul estaba borrado del equipo. El mexicoestadounidense ingresó y la primera pelota que tuvo en el área fue gol tras un gran centro de Roberto Álvarado.