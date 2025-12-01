Chivas quedó eliminado en los Cuartos de Final del Apertura 2025 tras caer ante Cruz Azul y no poder aprovechar la ventaja que tuvo en dos ocasiones durante el partido disputado en el Estadio Olímpico Universitario. El Rebaño rozó la clasificación, pero no pudo resistir y hasta falló un agónico penal en una noche cargada de tensión y frustración.

El penal que Chicharito Hernández falló en el cierre del duelo ante Cruz Azul no solo marcó la eliminación de Chivas: también reactivó un video publicado por el propio club días antes y que hoy volvió a circular con fuerza en redes sociales.

En ese clip, como parte de una dinámica del CM rojiblanco, se le preguntó a los futbolistas quién patearía un penal si sus vidas dependieran de ese cobro. La respuesta de Chicharito Hernández fue inmediata y segura: “Yo”. Aquella afirmación repleta de confianza hoy se le vuelve en contra al experimentado delantero de 37 años.

Tras fallar en el momento decisivo de la serie, muchos usuarios se volcaron para viralizar nuevamente aquel video, el cual contrapone la seguridad que tuvo Chicharito para responder, con el clamoroso penal que voló y desperdició para acabar sentenciando la historia del Guadalajara en el Apertura 2025.

Gabriel Milito defendió a Chicharito Hernández

Quien no dudó en defender a Chicharito fue su entrenador, Gabriel Milito, quien se hizo cargo de que fuera éste quien se hiciera cargo de la ejecución: “Si hay alguien que tiene experiencia, recorrido para asumir la responsabilidad y patear un penal, es Javier, eso es indiscutido e incuestionable para mí. Si lo hubiese metido, la opinión hubiese sido distinta, pero los penales, ya lo he dicho, erra el que patea”, opinó el estratega de Chivas.