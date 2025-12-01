El penal fallado por Chicharito Hernández en los minutos finales del duelo ante Cruz Azul no solo marcó la eliminación de Chivas del Apertura 2025, sino que también desató una ola de críticas hacia el experimentado delantero. La acción, que pudo haber cambiado la historia de la eliminatoria, abrió un debate encendido sobre su regreso al club y su rendimiento durante el año.

A partir de ese error, el periodista de ESPN Jesús Bernal publicó un mensaje tajante en sus redes sociales, sin reservarse calificativos hacia el máximo goleador mexicano en Europa: “Javier: Nunca tuviste que volver a Chivas. El legado que tenías quedará manchado. Nadie discute tu trayectoria, pero tu presente con Chivas fue de terror”.

Mientras el comentario generaba repercusión entre los afición, el técnico Gabriel Milito salió a respaldar públicamente al atacante. El entrenador defendió la decisión del delantero de tomar la pelota en un momento tan determinante: “Si hay alguien que tiene experiencia, recorrido para asumir la responsabilidad y patear un penal, es Javier, eso es indiscutido e incuestionable para mí. Si lo hubiese metido, la opinión hubiese sido distinta, pero los penales… erra el que patea”, explicó el argentino.

El entrenador añadió además que eligió a Hernández por jerarquía y liderazgo dentro del plantel: “Con toda su buena voluntad y además por su jerarquía, me pareció que era el indicado para agarrar la pelota y patear un penal crucial; ahora después lo falló y forma parte del juego. Este deporte tiene estas cosas. Pero bueno, orgulloso de este equipo”.

Los números de Chicharito Hernández en su vuelta a Chivas

El regreso de Chicharito a Guadalajara, que inició cargado de expectativa y nostalgia, termina ahora de la peor manera, pues el delantero no renovará su vinculo contractual con el Rebaño. En esta segunda etapa disputó 40 partidos, marcó 4 goles y aportó 1 asistencia, números que quedaron muy lejos de lo que se imaginaba en su retorno al futbol mexicano.