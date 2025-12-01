Cuando Chicharito Hernández tomó el balón que definiría la suerte de Chivas en el Apertura 2025, casi todos pensaron lo que el narrador Marco Cancino de TUDN: “Una temporada para el olvido, un regreso espantoso al futbol mexicano. Hoy le puede dar la vuelta a la historia”. El icónico delantero tuvo una chance inmejorable para redimirse; para maquillar lo que ha sido una segunda etapa decepcionante con la playera del Guadalajara. Pero la desperdició.

Como era de esperarse, el fallar ese penal decisivo le trae ahora nuevas críticas a Chicharito Hernández, algunas incluso más despiadadas de lo que han sido en estos dos años desde que volvió al Rebaño Sagrado. En líneas generales, la prensa mexicana y la propia afición ha hecho leña del árbol caído con ese fallo trascendental, más allá del apoyo que recibió el atacante por parte de Gabriel Milito.

El periodista José Ramón Fernández fue muy claro al respecto: “Chivas lo trajo para este momento. Era el momento de su redención y lo falló. Será la última imagen de Javier Hernández en Guadalajara”. Carlos Hermosillo, exdelantero, insistió en que Chicharito nunca debió volver: “Hoy fue la consecuencia de lo que vengo diciendo desde hace tiempo, desde que llegó, no había necesidad, no tiene necesidad de haber regresado”.

David Faitelson, fiel a su estilo, lo sentenció en cuatro palabras: “Hay que saber irse…”. Sin embargo, también estuvieron aquellos que salieron en defensa de Chicharito Hernández. “Se plantó a patear un penal decisivo sabiendo que ante la falla iba a ser duramente criticado y responsable absoluto de la eliminación de Chivas, valoró Damián Zamogilny.

Otro exfutbolista, Luis García, tampoco dudó en respaldarlo: “En efecto falló el penal, pero pudo haberse escondido, no agarrar el balón, no tirarlo. Pero decidió hacerlo, nadie falla un penal si no lo tira. Total reconocimiento a Javier Hernández por cobrar el penal. Y mucho más por su fantástica carrera como futbolista”.

Sergio Dipp defendió a Chicharito Hernández

Por su parte, el periodista y amigo del delantero, Sergio Dipp, también salió en respaldo de Chicharito: “Este penal fallado… ¡No borra, ni mancha, el legado de Javier “Chicharito” Hernández! Máximo goleador en la historia de México, que ganó 2 Premier Leagues con el Manchester United y metió al Real Madrid a semifinales de una Champions”, escribió en su cuenta de X.