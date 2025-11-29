Las Chivas de Guadalajara vienen de empatar sin goles ante Cruz Azul en el duelo correspondiente a los cuartos de final del Apertura 2025. Ese resultado obliga al Rebaño a buscar sí o sí un triunfo fuera de casa para acceder a las semifinales de la Liga MX. El equipo dirigido por Gabriel Milito está capacitado para lograrlo, pero la exigencia, sin lugar a dudas, será máxima.

La autocrítica de José Castillo

El defensor del Guadalajara, José Castillo, habló con Fox Sports al término del encuentro ante la Máquina Cementera, donde brindó sus sensaciones del empate: “No sé si un poco de desgaste en lo físico y lo anímico, el rival también juega e hicieron sus ajustes. Probablemente quitamos un poco el pie del acelerador, pero también hay que rescatar que mantuvimos la portería en cero y eso deja las eliminatorias abiertas“, analizó el zaguero rojiblanco.

Armando González, disponible para la vuelta

Uno de los aspectos que llamó la atención al público de Chivas fue la salida de su goleador, Armando González, a poco de comenzada la segunda mitad. Gabriel Milito explicó en conferencia que se debió a una molestia, pero este viernes la Hormiga entrenó con normalidad y todo indica que podrá ser de la partida en el choque de vuelta ante Cruz Azul.

Bryan González también jugaría la vuelta

Otro elemento del Guadalajara que terminó con molestias fue Bryan González, quien incluso salió reemplazado a poco del final. No obstante, el propio Milito reconoció que espera poder contar con el carrilero izquierdo: “Esperemos que Cotorro llegue. Fue una sobrecarga muscular, Cotorro es fuerte, es un chico con mucha salud y me imagino que va a estar”, afirmó.

César Montes no sería fichaje de Chivas

Un futbolista que despierta interés en la directiva del Rebaño es el defensor central César Montes, mexicano que actualmente milita en el Lokomotiv de Moscú. Aunque Chivas lo tiene en carpeta, información del periodista Santiago Treviño asegura que el Cachorro tiene pláticas encaminadas para regresar a Monterrey después del Mundial de 2026, por lo que el Guadalajara debería buscar otras opciones.