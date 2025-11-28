Chivas es el club más grande e importante de México, por lo que el jugador que logra hacer historia con la camiseta rojiblanca tiene garantizado un futuro lleno de reflectores, por lo que muchos futbolistas cuando se retiran aprovechan al máximo esta situación.

Tal es el caso de José Juan Vázquez, quien fue pieza clave para la obtención del título de Liga MX número 12 en el Clausura 2017, ya que además de ser una pieza infaltable en el esquema de Matías Almeyda, se lució con el gol que valió el título frente a Tigres.

Ahora, el Gallito ha decidido cambiar de aires y probar fortuna en los reality shows, por lo que se confirmó que el exmediocampista del Guadalajara y de la Selección Mexicana, formará parte de la nueva temporada del Exatlón Estados Unidos.

Así lo confirmó el propio exjugador rojiblanco en su cuenta de Instagram, en donde buscará ganar el primer premio que es de 200 mil dólares, es decir, una cifra que oscilaría los 4 millones de pesos.

Hay que recordar que el Gallito Vázquez tomó la decisión de retirarse del futbol profesional apenas en el verano de este 2025 después de una brillante carrera en clubes como Celaya, León, Santos, Toluca, Xolos, Cancún FC, Aucas de Ecuador y evidentemente, Chivas.

¿Por qué salió José Juan Vázquez de Chivas?

El Gallito vivió dos etapas como jugador del Guadalajara, en donde la primera, que fue en la que consiguió varios campeonatos, llegó a su fin debido a que pidió salir del club, siendo negociado con Santos Laguna.

Años después, con la llegada de Ricardo Peláez, se reintegró a las filas rojiblancas, aunque esa segunda etapa no fue tan buena, principalmente porque se vio obligado a salir del club por la puerta trasera tras ser parte del grupo de jugadores que habría cometido una indisciplina que inclusive terminó con una denuncia de índole sexual contra Dieter Villalpando.

¿Cuáles exfutbolistas de Chivas han participado en el Exatlón?

Este reality show ha optado por apostar por varios futbolistas con pasado en el Guadalajara para atraer la atención de más gente, por lo que han recurrido a elementos como Alberto Medina, Jonny Magallón, Patricio Araujo, Alondra González, Norma Palafox, Samara Alcalá, entre otros.