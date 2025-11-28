Chivas está viviendo tiempos de transformación, en donde poco a poco se está construyendo un nuevo proyecto deportivo que le está devolviendo el protagonismo al conjunto rojiblanco, por lo que este exjugador del Rebaño está convencido de que el verdadero líder del plantel actual es Luis Romo.

El Tanque llegó como refuerzo para el Clausura 2025, en donde vivió un primer semestre de pesadilla, lejos de su mejor versión futbolística; sin embargo, el panorama ha cambiado con la llegada de Gabriel Milito, quien pese a que lo regresó a la zaga central, ha sabido devolverle la confianza y aprovechado sus cualidades técnicas.

Es por eso que el exjugador del Guadalajara, Francisco Palencia, analizó el momento que vive Luis Romo y aseguró que es el referente del actual plantel tapatío, en donde asumió la responsabilidad cuando otros futbolistas no se sentían atraídos por llegar al Rebaño.

“De Chivas, para mí, indudablemente sería Luis Romo. Aunque tiene poco tiempo jugando ahí, me parece que es un jugador que ha sido líder. Muchos jugadores no quieren ir a Chivas por el proyecto que tiene Chivas, pero hoy Romo, abrazó esa lapida, fue a Chivas y llegó como una persona que tiene liderazgo, que jugó de contención, que jugó de central. Pero está respondiendo con creces los valores que tiene esa institución. Romo, para mí, es un referente.

“Hay muchos jugadores que vienen de abajo como la Hormiga González o el Oso González que está valorando lo que es Chivas. Me parece que en Chivas ahora están llegando jugadores que realmente conocen y valoran, que están empapándose de a dónde llegan, porque no es nada fácil jugar en Chivas“, explicó el exjugador a Claro Sports.

¿Cómo le fue a Paco Palencia en Chivas?

El Gatillero llegó en 2003 al Guadalajara después de su aventura por el futbol de España, en donde inmediatamente asumió el rol de líder en el vestidor, aportando su experiencia y buen futbol para la causa rojiblanca; sin embargo, no pudo ser campeón con los rojiblancos, quedándose al margen en la Final del Clausura 2004 contra Pumas.