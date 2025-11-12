La Selección Nacional de México volverá a tener acción el próximo fin de semana cuando enfrente a Uruguaya con la posibilidad de que jugadores de Chivas vean acción. En la previa a la serie de amistosos que llevará adelante el Tri en Torreón, Francisco Palencia habló sobre el conjunto nacional y pidió no confiar en Armando González, campeón de goleo del Apertura 2025.

A lo largo de las últimas semanas se ha debatido mucho sobre la presencia o no de la Hormiga en el conjunto nacional. El campeonato de goleo que logró en el presente torneo llevó a Javier Aguirre a no tener excusas para no citarlo.

En medio de este contexto, Francisco Palencia habló de la actualidad de la Selección Nacional de México. En conferencia de prensa le pidió a la afición mexicana que apoye a Armando González porque se ganó el puest.

Francisco Palencia habló de Armando González. (Foto: IMAGO7)

“El futbolistas mexicano cree en nosotros. Creo que nos falta creer un poco más en nuestras cualidades. La gente crea en nosotros mismos ahí está la Hormiga, campeón de goleo, pero sobre todo porque se le abrió una posibilidad para jugar al futbol y mostrarse. Tienen hambre y tienen cualidades”, expresó. Y agregó: “A todos los que se le ha dado la oportunidad han rendido frutos. Son de mucha calidad y hay que confiar en ellos”.

Javier Aguirre habló de Armando González

En las últimas horas habló Javier Aguirre con TV Azteca sobre la convocatoria de Armando González y señaló que su convocatoria cae por su propio peso. Este muchacho cayó por su propio peso su llamado. Nadie te puede cuestionar el por qué no está, sería al revés je, je, je. Encima con la circunstancia de que Santiago sigue con problemas en el tobillo, Julián está desgarrado, el cuate está haciendo goles. Además, la Hormiga es muy joven. Tenemos un promedio de 26.4 de edad”, expresó el Vasco.