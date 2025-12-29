Las Chivas de Guadalajara disputaron su último amistoso del año y el primero de la pretemporada rumbo al Clausura 2026, donde se goleó por 4-0 a Irapuato en la visita al Estadio Sergio León Chávez. En la previa al encuentro se registraron incidentes, pero una vez comenzó el partido, el Guadalajara hizo pesar su jerarquía.

Gabriel Milito no se guardó nada y alineó prácticamente lo mejor que tuvo a disposición, incluyendo a sus dos nuevos fichajes, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda. Pero además, varios canteranos hicieron su debut con la playera rojiblanca después de la intensa pretemporada realizada.

Los cinco que debutaron en Chivas

Además de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, sus dos refuerzos confirmados, el Rebaño puso en cancha varios elementos de la cantera que ya habían realizado la pretemporada con el primer equipo. Estos son Leonardo Jiménez (lateral derecho), Francisco Méndez (defensor central), Sergio Aguayo (delantero), Ángel Chávez (defensor), Jorge Guzmán (extremo).

El probable equipo de Teun Wilke

Entre tantas caras nuevas, uno de los que se quedó sin lugar en la plantilla fue Teun Wilke, centrodelantero de 23 años. El atacante no será tenido en cuenta y revelaron que su próximo destino estaría en Atlante, con la Liga de Expansión MX. Días atrás, el periodista Jesús Bernal anticipó que se trataría de un préstamo con opción de compra.

Ángel Sepúlveda debutó con dos asistencias

En su regreso con la playera del Guadalajara, Ángel Sepúlveda tuvo una buena actuación y demostró que puede ser un refuerzo interesante para la planeación de Gabriel Milito. El Cuate jugó como único centrodelantero y se lució con dos asistencias, una para Roberto Alvarado y otra para Richard Ledezma. Aunque no pudo convertir, el experimentado atacante demostró su utilidad para el equipo.

No llegarían más refuerzos a Chivas

Con las contrataciones de Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, además del regreso de Ricardo Marín, finalmente el Rebaño se despediría del mercado de fichajes. Aunque se creía que se podría hacer un esfuerzo por un marcador central, la directiva mantendría esta misma plantilla, con varios jóvenes, salvo que aparezca alguna necesidad u oportunidad puntual.