Brian Gutiérrez debutó con Chivas en el partido amistoso ante Irapuato, disputado en la cancha del Estadio Sergio León Chávez, arrancando como titular y jugando apenas 45 minutos.

No obstante, el mediocampista mexicano firmó una actuación discreta frente al equipo de la Liga de Expansión MX, pues Gabriel Milito determinó utilizarlo como doble cinco, evitando con esto más protagonismo.

En redes sociales, la afición del Club Deportivo Guadalajara se pronunció al respecto, donde algunos esperaban más del exjugador del Chicago Fire, mientras que otros entendieron que este fue su primer compromiso con el equipo y que jugó en una posición que no acostumbra, pues por lo general se desempeña más adelante.

“En esa posición de doble 5 se ve limitado, lo de él es más como el rol de Sandoval que es ser mediapunta con libertad”, “Esa no es su posición natural, diría yo que es más del “Oso”, Gutiérrez necesita estar siempre como mediocampista OFENSIVO y hoy fue DEFENSIVO, pero lo hizo bien”, “Muy gris la verdad, ojalá Milito lo haga funcionar, hoy honestamente se vio lento, no corría, no se movía si no aprieta ahí está Yael y Sandoval”, se lee en X.

¿Cuándo es el próximo partido de Chivas en pretemporada?

Chivas cerró con victoria de 0-4 su primer partido de pretemporada con miras al Torneo Clausura 2026 y lo hizo ante Irapuato, así que ahora deberán de comenzar s preparar el encuentro contra los Rojinegros del Atlas el sábado 3 de enero en el Estadio Jalisco.