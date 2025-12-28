En el Estadio Sergio León Chávez, Chivas ganó, gustó y goleó a Irapuato por 4-0 en el primer amistoso de cara al Clausura 2026. Por otro lado, unas de las noticias más importantes se dio con los debuts que llevó adelante Gabriel Milito en el Guadalajara ya que se compone de ocho jugadores entre fuerzas básicas y refuerzos.

No cabe dudas de que el juego ante el conjunto de Guanajuato sirvió para sacar conclusiones sobre las alternativas que tiene el entrenador argentino. Especialmente con puestos sensibles como en la línea defensiva, zona en la que no llegará ningún jugador a menos que haya una necesidad u oportunidad de fichar.

Como decíamos, Chivas no solo goleó, sino que también se pudieron observar las intenciones de Gabriel Milito con cada jugador. Fueron ocho jugadores que tuvieron su debut en el Guadalajara de cara al Clausura 2026 y a continuación los repasamos.

Ángel Sepúlveda

Ángel Sepúlveda dio dos asistencias en la victoria de Chivas ante Irapuato. (Foto: Chivas)

Una de las primeras decisiones que tomó Gabriel Milito de cara al Clausura 2026 es que el primero en reemplazar a Armando González en el once titular es Ángel Sepúlveda. El regreso del Cuate al Rebaño Sagrado fue muy bueno porque dio dos asistencias para que Roberto Alvarado y Richard Ledezma anoten el 2-0 parcial en los primeros 45 minutos de juego.

Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez fue titular en Chivas vs. Irapuato. (Foto: Chivas)

Brian Gutiérrez fue otro de los debutantes en lugar de Fernando González, quien fue titular hasta el último encuentro por la Liguilla. Como un cinco de contención quedó Omar Govea ayudado por Luis Romo, mientras que Brian Gutiérrez ayuda en defensa y era el enlace para salir de contra o conectar con Efraín Álvarez y Roberto Alvarado.

Leonardo Jiménez

Leonardo Jiménez fue probado por Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Leonardo Jiménez fue uno de los once cambios que llevó adelante Gabriel Milito en el segundo tiempo en Chivas. Queda claro que quiso observar al canterano por el lateral izquierdo y saber si es el ideal para cubrir una eventual baja del Cotorro González, por lo que cumplió sin sobresaltos. Habrá que ver qué sucede ante rivales más complejos.

Francisco Méndez

Francisco Méndez ingresó en el segundo tiempo. (Foto: IMAGO7)

Sin dudas uno de los jugadores que se esperaba ver en la tarde noche de hoy era el Pájaro Méndez quien se ganó la confianza de ser tenido en cuenta por Gabriel Milito, pero para ser tercera alternativa de su línea defensiva porque Daniel Aguirre, Miguel Tapias y Gilberto Sepúlveda están por encima de él. Sin embargo, Francisco mostró buenos movimientos para ganar en altura y una salida limpia.

Sergio Aguayo

Sergio Aguayo anotó su primer gol en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Otro de los futbolistas que se esperaba ver era Sergio Aguayo por quien Chivas hizo uso de la opción de compra que tenía con Pachuca. El delantero fue suplantado en el segundo tiempo, pero se dio el gusto de anotar el 4-0 tras empujar el balón luego de una asistencia de Ricardo Marín.

Ángel Chávez

Ángel Chávez llegó desde Necaxa a Chivas por Raúl Martínez. (Foto: IMAGO7)

Ángel Chávez, otro de los refuerzos del Guadalajara para el 2026, tuvo su oportunidad y no pasó ningún tipo de sobresalto. De todas maneras, ingresó por el Pájaro Méndez, por lo que se puede llegar a la conclusión de que de momento queda como una de las últimas opciones de Gabriel Milito.

Jorge Guzmán

Jorge Guzmán, ex de Atlas, pelea por su lugar en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Jorge Guzmán fue otro de los canteranos que recibió una oportunidad pero para jugar como carrilero. Poco se pudo ver de él, pero el exjugador de Atlas es una de las tantas alternativas que tiene Gabriel Milito en los carriles.