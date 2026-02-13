Una vez más, David Faitelson se colocó en el centro de la conversación tras emitir su postura sobre el Clásico Nacional entre Chivas y América, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 y que ya comienza a calentarse fuera de la cancha.

El analista de TUDN volvió a marcar postura al asegurar que, desde su perspectiva, existe un claro candidato a imponerse en el Clásico de Clásicos del futbol mexicano.

“Si Chivas no es favorito con cinco victorias, estando invictos, con la forma en la que ha jugado, pues cuándo va a ser favorito Chivas, Dios mío, obviamente es Chivas, pero como hay cierto temor todavía y hay mucha gente que obviamente objeta que el torneo de Chivas ha sido contra rivales de menor categoría y está bien, lo que ustedes quieran, pero el Guadalajara está jugando bien al futbol y eso es garantía de que va a competir y sí para mí es ligeramente favorito sobre el América”, dijo el polémico periodista en el programa a “Nivel de cancha”.

Cabe mencionar que la postura de David Faitelson se debe a que el Club Deportivo Guadalajara llega en un mejor momento futbolístico que el conjunto de las Águilas, ubicándose en la primera posición de la tabla general con 15 puntos, mientras que el cuadro de André Jardine es octavo con ocho puntos.

¿Cuándo es el Clásico Nacional entre Chivas y América?

El Clásico Nacional entre Chivas y América, correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo este sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, a las 21:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.