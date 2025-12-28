Ricardo Marín es objeto de críticas en redes sociales tras su increíble falla en el partido amistoso entre Irapuato y Chivas, el cual terminó 0-4 favor los nuestros, con goles de Roberto “Piojo” Alvarado, Richard Ledezma, Samir Inda y Sergio Aguayo.

En la recta final del encuentro celebrado en el Estadio Sergio León Chávez, el delantero mexicano tuvo en sus pies el quinto tanto del Club Deportivo Guadalajara, pero mandó el esférico a la tribuna cuando ya había hecho lo más difícil que fue controlar el balón con el pecho.

Inmediatamente las críticas no se hicieron esperar por parte de la afición del Rebaño Sagrado, donde algunos hinchas recordaron por qué se había ido prestado al Puebla.

“Regreso el Ricardo Marín que YO recuerdo de Chivas. Cómo falla jugadas claras, cómo falla. No sé cómo tiene tanto adulador si esto era su constante; lleva dos clarísimas en 40 minutos”, “Ya no me acordaba de lo culero que define los mano a mano Ricardo Marín”, “Quién putas madres le dijo a Ricardo Marín que era jugador de fútbol”, “Es el mismo Marín de siempre, buenos movimientos, buena ubicación pero pésima definición”, se lee en X.

Cabe mencionar que tras finalizar su préstamo con el Puebla, Ricardo Marín fue considerado por Gabriel Milito para ser el tercer delantero del Rebaño Sagrado en el Torneo Clausura 2026 por detrás de Armando “Hormiga” González y Ángel Sepúveda.

¿Cuándo es el próximo partido de pretemporada de Chivas?

El Club Deportivo Guadalajara cerró con una contundente victoria su primer partido de pretemporada rumbo al Torneo Clausura 2026, así que su próximo encuentro será el sábado 3 de enero ante los Rojinegros del Atlas en la cancha del Estadio Jalisco.