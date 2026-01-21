Chivas tuvo un brutal inicio en el Clausura 2026 de la Liga MX tras superar a Pachuca, FC Juárez y Querétaro. El equipo de Gabriel Milito es líder en solitario con nueve puntos en la tabla general de posiciones e ilusiona a toda la afición del Guadalajara.

En medio de este contexto el mercado de pases sigue abierto y la directiva busca encontrarle a acomodo a jugadores que no entran en planes. De esta manera, en Rebaño Pasión repasamos el semáforo de bajas a falta de pocos días para que cierre el mercado de pases.

Alan Pulido

Alan Pulido no quiere salir de Chivas por su alto salario. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los jugadores que Chivas quiere sacar del equipo si o si es Alan Pulido por su alto salario. Ayer salió a la Luz que Rayados de Monterrey sería uno de los equipos interesados en ficharlo ante la salida de Germán Berterame. Por ahora es un rumor.

Érick Gutiérrez

Érick Gutiérrez no entra en planes en Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Otro de los jugadores que Chivas quiere vender o prestar en este mercado de pases es Érick Gutiérrez por su alto costo en salario. De momento se sabe que el Guadalajara está dispuesto a pagar parte de su salario, pero quieren buscarle acomodo. Sin embargo, hoy está lejos de salir del equipo.

Teun Wilke

Teun Wilke se fue de Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los jugadores que finalmente salió de Chivas fue Teun Wilke. El futbolista fue presentando en Fortaleza de Colombia, club al que llega a préstamo con opción de compra.