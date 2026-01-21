Chivas regula las cargas de su trabajo luego de haber tenido una semana intensa en la que finalizó invicto en el inicio del Clausura 2026. El equipo de Gabriel Milito actualmente se ubica en la primera posición con nueve de nueve ganados y aspira llegar al Clásico Nacional frente al América con seis puntos más que lo dejarían con un pie metido en la Liguilla.

En medio de este contexto, el mercado de pases sigue abierto y revelan que el Guadalajara tiene interés por Alan Pulido, mientras que César Merlo confirmó que Cruz Medina sería la última incorporación en el Guadalajara para unirse al proyecto de Tapatío. A su vez, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez recibieron el famoso TIME SWITCH de la FIFA por lo que podrán representar a la Selección Mexicana.

Rayados de Monterrey quiere a Alan Pulido

Como se sabe, el Guadalajara busca sacar del equipo a como dé lugar a Alan Pulido debido a que está cansado de pagar su millonario salario. En medio de este contexto, el periodista Luis Castillo reveló que Rayados de Monterrey estaría interesado en Alan Pulido ante la inminente salida de Germán Berterame del equipo.

Cruz Medina llegó a Guadalajara

En medio del inicio de semana, destaparon que a Guadalajara llegó Cruz Medina quien se convertiría en el último refuerzo de Chivas. Según diferentes fuentes, el mediocampista de California se unirá a Tapatío para en un futuro cercano unirse al primer equipo.

César Merlo confirmó que Chivas cerró su mercado de pases

El lunes César Luis Merlo confirmó en Vamos Show que Chivas sale del mercado de pases. “Para mí Chivas, salvo un golpe de último momento, por cómo está jugando y lo bien que está andando no va a ser nada”, expresó el periodista argentino.

Richard Ledezma y Brian Gutiérrez puede jugar para México

En la tarde noche de ayer la Federación Mexicana de Futbol confirmó en redes sociales que la FIFA le dio a Richard Ledezma y Brian Gutiérrez el Time Switch. De esta manera, es oficial que los dos jugadores de Chivas renuncian a jugar para la Selección de Estados Unidos y podrán representar a México en la próxima Copa del Mundo.