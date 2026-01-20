El mercado de invierno en el futbol mexicano permanece abierto hasta el próximo 9 de febrero, motivo por el cual varios clubes aún se mantienen activos en busca de refuerzos. Aunque distintos reportes señalan que Chivas ya cerró su plantel y los jugadores registrados serán con los que dispute el Clausura 2026, el que todavía tenía un movimiento pendiente era el Tapatío, refuerzo que ya se encuentra en la ciudad de Guadalajara.

Se trata de Cruz Medina, juvenil procedente del San José Earthquakes de la MLS, cuyo nombre comenzó a sonar desde hace un par de semanas como un fichaje prácticamente cerrado. Este martes arribó a Guadalajara, por lo que en las próximas horas firmará su contrato para ponerse a las órdenes de Pepe Meléndez, con la intención de sumar minutos, adaptación y experiencia antes de pensar en una oportunidad con el Primer Equipo.

Vale la pena recordar que Medina es visto como uno de los prospectos más interesantes de su generación. Con apenas 19 años, ya había despertado el interés de distintos clubes en México. Sin embargo, por su corta edad y proceso de formación, el plan es que inicie su etapa en el Tapatío, donde pueda aclimatarse al futbol mexicano, ganar rodaje competitivo y empezar a ser seguido de cerca por Gabriel Milito, pensando en un posible salto al Primer Equipo.

Este tipo de incorporaciones juveniles siempre implican una apuesta a futuro, especialmente cuando se trata de futbolistas sin recorrido en Primera División. Por ello, Chivas optó por una fórmula prudente: incorporarlo a préstamo y enviarlo inicialmente al Tapatío, lo que reduce el riesgo financiero. Si Medina responde y se adapta a la idea de Milito, el club podrá hacer válida la opción de compra; de lo contrario, regresará a su equipo de origen sin afectar la planeación del Guadalajara.

Cruz Medina solo ha tenido actividad en divisiones menores en la MLS y así iniciará en el Tapatío

Cruz Medina ha tenido participación únicamente en la MLS Next Pro, la cual es una Liga juvenil. Además, ha sido llamado selecciones juveniles tanto de México como de Estados Unidos, por lo que su talento no están duda. Su estilo de juego destaca por su visión de campo, capacidad para lanzar pases filtrados, buen golpeo en trazos largos y su habilidad en el uno contra uno. Por lo tanto, por el momento su rol dentro de la estructura rojiblanca será de un elemento con proyección a corto y mediano plazo, más que una solución inmediata para el Tapatío o aún menos para Chivas.