El Estadio Akron será una de las sedes del Mundial 2026 y, desde hace varios meses, el inmueble rojiblanco ha sido sometido a múltiples obras para quedar a la altura de la justa mundialista y poner en alto el nombre de Guadalajara. Sin embargo, estos trabajos también han implicado sacrificios para los distintos equipos del Rebaño Sagrado, y ahora fue el turno del Tapatío, que se verá obligado a cambiar de casa.

A través de un comunicado oficial, el Tapatío anunció que dejará el Estadio Akron por el resto del Clausura 2026 y que disputará sus partidos como local en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez, en Tepatitlán. Si bien no se alejan demasiado de la afición de Guadalajara, el cambio es obligatorio debido al tiempo que resta para el Mundial y a la necesidad de continuar con las adecuaciones en el Akron.

Estas obras contemplan mejoras en la cancha, infraestructura y distintos aspectos logísticos, lo que vuelve difícil e impráctico que el Tapatío pueda seguir jugando ahí durante toda la temporada. Además, el movimiento permitirá reducir la carga de partidos sobre el césped mientras se llevan a cabo los trabajos rumbo a 2026.

El cambio será inmediato y se reflejará a partir de la Jornada 2 de la Liga de Expansión MX, cuando el Tapatío reciba a Venados FC el viernes 16 de enero. De esta manera, por al menos seis meses la filial de Chivas dejará Guadalajara, aunque seguirá jugando en Jalisco, ahora con sede en los Altos.

Chivas Femenil y hasta el equipo varonil podrían salir del Estadio Akron por el Mundial

Habrá que ver si Chivas Femenil también continúa jugando en el Estadio Akron durante el Clausura 2026, ya que su salida sería otra forma de liberar el inmueble y disminuir la presión sobre el pasto. Además, aún está por definirse si el propio Primer Equipo varonil abandonará el Akron en la Liguilla, pues aunque ese es el plan inicial, la directiva ha solicitado mantenerse ahí hasta terminar el torneo, tal como ocurrirá con Monterrey.