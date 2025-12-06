Después del sorteo de la Copa del Mundo celebrado este viernes en Washington D.C., este sábado quedaron definidas las sedes de cada uno de los encuentros de la fase de grupos. En ese reparto, el Estadio Akron fue confirmado como una de las sedes oficiales y albergará por primera vez partidos de un Mundial, un hecho histórico tanto para Guadalajara como para Chivas.

La casa del Rebaño recibirá un total de cuatro compromisos, entre los que aparece Portugal, lo que abre la puerta a la posibilidad de que Cristiano Ronaldo vuelva a jugar en México, pendiente de si integra la convocatoria definitiva rumbo a 2026.

Los partidos programados en el Akron son:

México vs. Corea del Sur

Sudáfrica vs. Repechaje europeo

Portugal vs. Uzbekistán

Arabia Saudita vs. Cabo Verde

Amaury Vergara sobre los avances del Estadio Akron

En la antesala del sorteo, el propietario de Chivas, Amaury Vergara, mantuvo un encuentro con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el que aseguró que el estadio y las instalaciones del club están prácticamente listas para recibir la máxima cita del futbol. “Casi listo, todavía faltan unas obras. Pero en espíritu, pasión y planeación estamos completamente listo”.

Además, adelantó que Verde Valle también quedará acondicionado como sede de entrenamiento mundialista. “Vamos a poner ya la nueva cancha que será el mismo pasto, sistema y tecnología que el Akron porque Chivas ya podrá entrenar y también cualquier selección que elija Verde Valle como sede de entrenamiento”.