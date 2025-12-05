El Mundial de 2026 está cada vez más cerca, y este viernes 5 de diciembre fue una de las fechas más importantes, pues se llevó a cabo el sorteo de la Fase de Grupos, en el que todas las Selecciones conocerán a sus rivales. Por supuesto, lo que más le interesa a la afición mexicana son los combinados que el Tri enfrentará, los cuales serán grandes rivales.

Como anfitrión del Mundial, la Selección Mexicana tenía su boleto asegurado y era la cabeza del Grupo A, y solo faltaba saber quiénes serían las otras tres selecciones. Ahora, solo queda esperar a que se confirmen, siendo una del Bombo 2, una del Bombo 3 y una del Bombo 4.

¿Cuándo iniciará el Mundial de 2026 y dónde será la inauguración?

El inicio del Mundial será el jueves 11 de junio de 2026 y la inauguración será en México, en el Estadio Azteca, con un partido de la Selección Mexicana. Por lo tanto, los seleccionados mexicanos, y por supuesto los jugadores de Chivas, tendrán la atención de todo el mundo para el primer partido del Mundial.