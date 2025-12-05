Se acabó la espera: México ya conoce a sus rivales de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. El sorteo realizado este viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D.C. definió finalmente el camino del Tri en el torneo que organizará junto a Estados Unidos y Canadá. Como anfitrión, México fue cabeza de serie y evitó a las selecciones más fuertes en la primera fase, lo que alimenta la ilusión de avanzar a la ronda de eliminación directa.

El Grupo de México quedó conformado por Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje D de Europa, que saldrá entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda. Con ese panorama, también quedó establecido el calendario oficial de la Selección Mexicana durante la fase de grupos.

Sorteo del Mundial de 2026.

El Tri debutará el 11 de junio en el Estadio Azteca, cuando se enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo. Una semana después llegará el momento más esperado para la afición tapatía: México jugará su segundo compromiso el jueves 18 de junio en el Estadio Akron, donde se medirá ante Corea del Sur, en el que será el único duelo mundialista que se dispute en la casa de las Chivas durante esta etapa.

El cierre de la fase de grupos está programado para el 24 de junio, nuevamente en el Estadio Azteca, frente al equipo que obtenga el boleto del repechaje europeo. Pero el foco en Guadalajara estará puesto especialmente en la visita coreana, que convertirá al Akron en escenario mundialista por primera vez en su historia.

El 18 de junio pasará a la historia para el Estadio Akron

Para la ciudad y para la comunidad rojiblanca, el duelo entre México vs. Corea del Sur representará un acontecimiento sin precedentes: un partido de Copa del Mundo en el hogar del Rebaño Sagrado, con capacidad para recibir a miles de aficionados nacionales y extranjeros el 18 de junio. Un día que quedará marcado en la historia del estadio y del futbol en Guadalajara.