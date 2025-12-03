La directiva de Chivas ya está enfocada al cien por ciento en trabajar en la conformación del plantel de cara al Clausura 2026, en donde se estarían mencionando diversos nombres de posibles refuerzos; sin embargo, en el Rebaño tendrían un plan para buscar el título el próximo torneo.

Poco a poco, el Guadalajara ha ido conformando un equipo poderoso dentro de la Liga MX que le ha permitido competir de tú a tú contra los rivales más destacados del balompié nacional; sin embargo, es un hecho que para ser campeón es necesario seguir sumando talento en zonas claves.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló cuál sería el plan que estarían tramando los altos mandos del chiverío para elegir a sus refuerzos de cara al Clausura 2026 y sería que sean talentosos y que no estén en Selección Mexicana, recordando que para el siguiente torneo, la Liguilla se jugará sin seleccionados.

“El próximo torneo va a tener una particularidad. Hay un acuerdo entre los dueños de la Liga MX para que este semestre venidero se quite el Play-In, van a calificar del 1-8 y la Liguilla se va a jugar sin seleccionados.

“Es un arma de doble filo para Chivas, porque seguramente le van a convocar jugadores y desde ahí es el punto de partida para la gente de Guadalajara pensando en ese momento. Están buscando elementos de buena calidad, pero que salen del radar de Selección para evitar eso”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes podrían ser convocados a la Selección Mexicana para el Mundial?

La realidad es que según las convocatorias que ha realizado Javier Aguirre durante este lapso al frente del Tricolor, el Vasco ha utilizado a Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González.

Sin embargo, hay jugadores que estarían levantando la mano por su gran nivel como Bryan González, Richy Ledezma, Diego Campillo y Efraín Álvarez, por lo que la lista podría ser muy amplia de cara a la Fase Final del próximo torneo.

¿Quiénes han sonado como posibles refuerzos de Chivas?

Durante las semanas recientes se han mencionado diversos nombres; sin embargo, los que más han sonado para reforzar al Guadalajara para el 2026 serían Eduardo Águila, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, en donde el único que ha estado en el radar del Vasco sería el Cuate, aunque no lo ha llamado en las recientes convocatorias.