La eliminación de Chivas del Apertura 2025 ha ocasionado que la directiva rojiblanca se vuelque en el mercado de fichajes para tratar de redondear el plantel de cara al próximo año, en donde diversos reportes aseguran que Ángel Sepúlveda ya estaría prácticamente amarrado para ser el primer refuerzo para el Clausura 2026.

El Guadalajara ya habría entablado negociaciones por la contratación del Cuate desde hace algunos días, por lo que las cosas seguirían avanzando satisfactoriamente para todas las partes, por lo que el acuerdo ya sería de palabra y a menos de que suceda algo inesperado, el fichaje del atacante estaría garantizado.

Sin embargo, su incorporación se suscitará hasta que termine su participación con La Máquina en este semestre, recordando que la escuadra cementera continúa en competencia en la Liga MX y debutará en la Copa Intercontinental.

Es por eso que, en caso de que los celestes logren avanzar hasta la Final del Apertura 2025, dicha serie se disputaría los días 25 y 28 de diciembre, con lo que se retrasaría severamente su incorporación a las órdenes de Gabriel Milito.

Hay que recordar que el resto del plantel del Guadalajara reportará para iniciar la pretemporada el próximo día lunes 15 de diciembre, por lo que se tiene previsto que realicen un viaje a playa y regresen antes de Navidad para posteriormente cerrar la fase de preparación en la Perla de Occidente.

Si Cruz Azul llega a la Final: ¿Cuándo reportaría Ángel Sepúlveda con Chivas?

En caso de que La Máquina llegue a la Final, el duelo de Vuelta se disputaría el 28 de diciembre, por lo que rompería filas con la escuadra celeste el 29 o 30 del mismo mes, por lo que seguramente la directiva del Guadalajara le daría algunos días de vacaciones para poder preparar asuntos personales para la mudanza, así como para despejarse después de un semestre cargado de actividad con los cementeros.

Es por eso que la incorporación a la disciplina tapatía se retrasaría hasta aproximadamente el 5 o 6 de enero, por lo que deberá trabajar a marchas forzadas para poder adaptarse lo más rápido posible de cara al debut en el Clausura 2026 que sería entre el 14, 15 o 16 de enero.