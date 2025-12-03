Chivas ya se despidió del Apertura 2025 luego de haber quedado eliminado de la Liguilla tras caer ante Cruz Azul por 3-2. El equipo rojiblanco rompió filas y los jugadores estarán de vacaciones hasta el lunes 15 de diciembre cuando inicie la pretemporada para el Clausura 2026.

En medio de este contexto, el Guadalajara ya comienza a trabajar en el mercado de pases y Ángel Sepúlveda ya tiene precio para llegar. A su vez, Armando González dejó mensaje a la afición, mientras que revelan qué le dijo Amaury Vergara a los jugadores en Verde Valle tras regresar de Ciudad de México.

Armando González dejó mensaje a la afición de Chivas

Como se sabe la noticia más importante que surge en Guadalajara de cara al Clausura 2026 es la llegada de Ángel Sepúlveda para el próximo mercado de pases. Según Jesús Bernal, el Rebaño Sagrado no solo avanza firmemente por el atacante de Cruz Azul, sino que además sabe que tendrá que pagar cuatro millones de dólares por él.

Una de las grandes figuras de Chivas en el Apertura 2025 fue Armando González quien en redes sociales rompió el silencio para dejar un mensaje a la afición. “Chivahermanos no tengo palabras para agradecerles por el apoyo que nos brindaron en este torneo, creo firmemente que vamos por buen camino y que muy pronto Dios nos dará muchas alegrías, no queda más que trabajar más para poder cumplir el objetivo. Dios es fiel y él no falla”, expresó la Hormiga en Instagram.

Amaury Vergara dejó palabras de aliento a los jugadores de Chivas

Como decíamos al principio Chivas rompió filas el lunes tras consumarse la eliminación ante Cruz Azul. En Verde Valle, Amaury Vergara habló con los jugadores y le dio palabras de aliento tras no cumplirse el objetivo.

“Se presentó Amaury Vergara con el equipo para irse de vacaciones. Antes tuvieron una charla de despedida, que tuvieran a bien llevarse algunas palabras. Unas de agradecimiento y otras de reflexión“, explicó Alex Ramírez en su canal de YouTube. Y agregó: “Lo que saca de conclusión el Consejo, la directiva de Chivas, es que se han puesto buenos cimientos para el próximo torneo, para lo que venga a futuro con Gabriel Milito“, explicó Alex Ramírez en su canal de YouTube.

Bajas en el mercado de pases de Chivas

Uno de los jugadores que tienen todos los números para salir de Chivas es Alan Pulido. En las últimas horas surgió que Necaxa sería su posible destino para el Clausura 2026. “Por cierto, nada más para terminar con lo de Sepúlveda y la no renovación de Javier Hernández; Alan Pulido está muy cerca de llegar al Necaxa, se está hablando de que va a ser el primer refuerzo de Varini con el Necaxa”, reportó Gustavo Mendoza en Fox Sports Radio.