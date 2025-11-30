¡Chivahermanos, vamos por el pase a las Semifinales del Torneo Apertura 2025! Esta noche, el Club Deportivo Guadalajara se medirá en calidad de visitante a Cruz Azul por la Vuelta de los Cuartos de Final, a disputarse en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Los pupilos de Gabriel Milito están obligados a ganar por cualquier marcador, pues el empate en dicho encuentro le da el pase a los de Nicolás Larcamón por la posición en la tabla general, después de que el juego de Ida culminara 0-0.