Chivas volverá a tener acción esta noche ante Cruz Azul por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX. De cara a lo que se vivirá frente a la Máquina, José María Garrido confirmó en su canal de YouTube que tanto Armando González como Bryan González serán de la partida ante la Máquina Cementera.

No hay dudas de que tanto la Hormiga como el Cotorro han sido jugadores claves a lo largo del torneo. El lateral logró compensar la salida de Mateo Chávez con goles, asistencias y robos, mientras que el atacante se consagró campeón de goleo con 12 goles a lo largo de los 17 partidos de la fase regular.

Tras la ida ante Cruz Azul en el Estadio Akron Gabriel Milito encendió las alarmas porque dio a conocer que tanto Armando González como Bryan González fueron suplantados por una posible lesión. Es más, el entrenador argentino señaló en conferencia de prensa que los dos iban a ser evaluados para el juego en Ciudad de México.

Armando González fue suplantado en la ida entre Chivas y Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

Esta tarde Chema Garrido confirmó en su canal de Youtube que los dos futbolistas estarán presentes en el Estadio Olímpico Universitario. “Ojo. Cotorro González. Confirmado está listo para jugar. Va a jugar el Cotorro González. (…) En el ataque. Todas las dudas que se tenían con la Hormiga Armando González. La Hormiga será titular en el partido de esta noche. Lo decíamos, la salida de la Hormiga era precautoria”, expresó el periodista de Claro Sports y Fox Sports.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Cruz Azul?

Según lo informado por diferentes reportes Chivas mantendría la misma formación que utilizó en la ida ante Cruz Azul. De esta manera, en la portería jugará Raúl Rangel, en defensa estarán Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo y Bryan González, en el medio Omar Govea, Rubén González, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado, y en el ataque Armando González.