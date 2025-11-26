Chivas se prepara para enfrentar a Cruz Azul por los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025. El equipo rojiblanco tendrá la ida mañana en el Estadio Akron a las 20:00 del Centro de México con una afición que está ilusionada con alcanzar la Semifinal.

En medio de este contexto, Bryan González habló en la previa al duelo contra la Máquina y señaló una de las debilidades del equipo de Nicolás Larcamón. Por otro lado, Armando González será una de las figuras a seguir y revelan cómo se encuentra hoy la renovación de su contrato. A su vez, el mercado de pases se mete en la agenda rojiblanca debido a que César Montes no llegará al Guadalajara, mientras que en el femenil se habla de una alta y una baja muy clara.

¿Armando González renueva con Chivas?

Armando González es una de las grandes figuras de Chivas en el Apertura 2025 tras consagrarse campeón de goleo, por lo que el Guadalajara busca renovar cuanto antes su contrato. Ayer César Huerta dio a conocer cuál es el plan de Amaury Vergara para lograr la extención del contrato del canterano rojiblanco.

“La directiva ha planteado el ‘después’, para una fecha no específica, pero sí clara. Cuando termine la participación del Guadalajara en la presente Liguilla. Apenas termine la participación del Guadalajara, la directiva quiere ponerse manos a la obra para negociar, ya fuerte, la renovación de Armando González“, expresó el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

Bryan González habló previo a Chivas vs. Cruz Azul

Ayer Bryan González fue noticia debido a que habló en Verde Valle previo a Chivas vs. Cruz Azul señaló que el equipo de Nicolás Larcamón no será el mismo sin su portero titular. “Sabemos de la capacidad de Mier, igual creo que Andrés Gudiño es un fantástico arquero. No me voy a meter en polémica de quién es mejor, a Cruz Azul le beneficiaba mucho que estuviera Mier, pero eso no nos incumbe a nosotros, lo que nos importa es hacer las cosas bien“, declaró el Cotorro.

¿César Montes más lejos de Chivas?

Uno de puestos a reforzar en Chivas para el Clausura 2026 de la Liga MX es la línea de defensiva y un nombre que comenzó a escuchar con fuerza era el de César Montes. Sin embargo, César Huerta dio a conocer que el nombre que se escucha es el de Eduardo Águila. “El perfil por lo que escucho y lo que me describen, tiene que ver más con Eduardo Águila que con César Montes“, señaló le periodista de Diario AS.

Altas y bajas en Chivas Femenil

En Chivas Femenil se vivió un nuevo fracaso luego de haber perdido ante América en la Semifinal de la Liguilla. En medio de este contexto, el mercado de fichajes se hace sentir con rumores de altas y bajas. Entre las llegadas se escucha el nombre de Jasmine Cázares, de Juárez, mientras que entre las bajas se habla de Damaris Godínez.